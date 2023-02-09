〈美股盤後〉Fed鷹聲連連 標普收黑逾1% Alphabet狂瀉逾7%

聯準會官員接連釋出鷹派訊號，市場擔憂終點利率可能高於市場預期，美股主指週三 (8 日) 全數收黑。

由於 Google 的 AI 聊天機器人 Bard 答非所問，外界懷疑 Google 發展人工智慧的成效，Alphabet 狂瀉逾 7%，科技股承壓。標普收盤下滑逾 1%，道瓊收跌逾 200 點，那指挫低近 1.7%，費半重挫逾 2%。

政經方面，聯準會主席鮑爾週二重申通膨開始趨緩，但仍須進一步升息後，聯準會官員週三接連釋出鷹派訊號。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週三警示，對抗通膨的戰鬥尚未結束，貨幣政策收緊的時間會比預期久，可能導致利率高於市場預期。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三表示，需要在未來幾年維持限制性利率，以確保高通膨恢復到疫情前的低水平。

美國總統拜登週二發表國情咨文演說，呼籲共和黨調高美國債務上限以及支持對美國中產階級更友善的稅務政策，還希望將企業庫藏股稅率從 1% 提高到 4%，以及開徵「富人稅」。

美國白宮經濟顧問 Jared Bernstei 週三表示，拜登加稅建議僅針對大型企業與富有人士，年薪少於 40 萬美元的納稅人不受影響。

土耳其遭逢百年強震，Borsa 伊斯坦堡 100 指數 3 日內已大跌 15%，伊斯坦堡證交所週三宣布暫停股市、期貨及選擇權的交易，為 24 年來首次關閉。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.72 億例，死亡數突破 684 萬例。

週三 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊無一倖免，通訊服務、公用事業和資訊科技領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 7.68%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.31%；Meta (META-US) 下跌 4.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.02%。

道瓊成分股普遍收低。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.35%；Nike (NKE-US) 下跌 1.93%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.84%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.69%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.33%。

費半成分股幾乎全黑。AMD (AMD-US) 下跌 1.42%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.14%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.79%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.81%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.79%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.26%；美光 (MU-US) 下跌 3.03%。

台股 ADR 僅中華電信一枝獨秀。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.29%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.74%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.38%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 週三狂瀉 7.68% 至每股 99.37 美元。微軟 (MSFT-US) 下滑 0.31% 至每股 266.73 美元。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收黑 0.37% 至每股 105.11 美元。

聊天機器人 ChatGPT 爆紅後，微軟週二推出採 ChatGPT 技術強化的新版 Bing 搜尋功能和 Edge 瀏覽器。Google 母公司 Alphabet 也不甘示弱，在週三舉辦活動推出新的人工智慧 (AI) 聊天機器人 Bard，但 Bard 首次亮相的應答環節中「答非所問」，智慧表現未達預期。

中國科技巨頭也集體應戰，百度週二證實將推出名為「文心一言」 (ERNIE Bot) 聊天機器人產品，阿里巴巴週三也傳出可能參戰 AI 聊天機器人領域。

一名資深技術專家爆料，阿里巴巴全球研究院正在研發類 ChatGPT 的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。

英特爾 (INTC-US) 跌 2.79% 至每股 28.24 美元。德國《商報》(Handelsblatt) 引述消息人士報導，英特爾 (INTC-US) 向德國經濟部出具報告稱，座落於馬德堡 (Magdeburg) 建造晶圓廠的計畫需要德國近 100 億歐元的政府補助。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.28% 至每股 201.29 美元。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 將在 3 月 1 日舉行的特斯拉投資人大會時，揭曉公司終極計畫 (Master Plan) 第三階段的細節。

共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 大漲 5.53% 至每股 36.83 美元。由於對機場接送和辦公室乘車需求的激增，有助該公司業務從疫情低點反彈，Uber 第四季財報營收和獲利皆亮眼。

經濟數據

美國去年 12 月批發庫存月率終值報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.1%

華爾街分析

Swissquote Bank 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 點評：「投資人認為鮑爾週二談話沒有變得比之前更鷹派，也沒有作出下回升息 2 碼之類的承諾。另外，目前來看，聯準會在一段時間內似乎沒有加速縮表的想法。」

市場研究公司 DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 表示：「儘管如鮑爾所述，升息路徑一切都取決於數據，但市場仍然容易受到終點利率預期波動的影響。」

Federated Hermes 投資長 Stephen Auth 稱：「隨著有關財報季、通膨、經濟和聯準會反彈的消息不斷湧現，預計未來市場情緒將從看多轉向看空，接著再轉回看多。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主