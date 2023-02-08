通膨開始緩解但就業市場強勁 Fed主席鮑爾：需要進一步升息

聯準會（Fed）主席鮑爾周二（7 日）表示，通膨緩解處在非常早期階段，這可能是一個漫長的過程，過程可能坎坷，必須把利率保持在限制性水準一段時間。就業市場方面，鮑爾表示若強勁的就業數據持續下去，將需要進一步升息來冷卻通膨，借貸成本可能要達到高於 Fed 先前預估的高峰。

通膨已開始緩解但需要時間

鮑爾在華府經濟俱樂部（Economic Club of Washington）的訪談中表示，「通膨減緩過程」（disinflationary process）已經開始，而且始於占據美國經濟四分之一的商品領域。然而還有很長的一段路要走，這些都只是非常早期的階段。

他說：「我們（在上次會議上）傳達的訊息是，這個過程（通膨減緩）可能需要相當長的一段時間，而且不會是一帆風順的，路上可能會很坎坷，但正如我們所說，需要進一步升息並在一段時間內把政策保持在限制性水準。」

鮑爾在談話中並未表明升息將在何時停止，他指出可能要到明年，通膨才會達到讓 Fed 感到舒適的水準。鮑爾預估今年將是通膨大幅下降的一年，也猜測明年通膨率才會下降近 2% 而不是今年。

就業市場持續強勁需進一步升息

鮑爾也談到，勞動力市場異常強勁，可能需要進一步升息，倘若未來情勢依然火熱，可能不得不採取更多措施。

而當鮑爾被問到，若就業報告在貨幣政策會議之前出爐，是否會影響 Fed 選擇升息兩碼（50 個基點）而非 1 碼（25 個基點）時，他表示可惜沒辦法這麼做。

鮑爾說：「現實是，我們將對數據做出反應，因此如果得到像強勁的就業市場數據或更高的通膨數據，可能需要採取更多措施，升息幅度會遠超市場預期。」他認為，緩舉勞動市場的壓力是冷卻核心服務通膨（不包括房市）的部分解答。

外媒指出，Fed 的通膨目標是 2%，但從目前多個指標來看，通膨率都遠高於這一目標。上周公布的美國 1 月非農報告顯示，新增就業人數達 51.7 萬人，遠超市場預期的 18.5 萬人，另外失業率也刷新 53 年新低，報 3.4%。

市場反應

截稿前，道瓊工業指數跌近 120 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾. 6%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲逾 1.6%，其中道瓊工業指數、那斯達克指數和標普 500 指數在鮑爾談話期間一度拉升，但隨後漲勢迅速收窄，道瓊工業指數從早盤跌勢轉漲後又翻黑。

另一方面，美國 10 年期公債殖利率飆至 3.66%，美元指數升至 103.53。美元指數在鮑爾談話前曾逼近 104 水準，連續第二日刷新 1 月 6 日以來新高，日內漲逾 0.3%，早盤尾聲時轉跌，鮑爾開始發表談話時跌幅迅速擴大，一度逼近 103 刷新單日新低，日內跌近 0.6%。