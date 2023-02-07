美就業數據強勁 Fed卡什卡里堅持終點利率5.4%觀點

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的卡什卡里（Neel Kashkari）周二（7 日）表示，1 月強勁的就業市場報告顯示，聯準會（Fed）收緊政策對削減勞動力使廠的作用甚微，可能不得不把利率調升到至少 5.4% 以遏止高通膨。

卡什卡里周二接受 CNBC 採訪時表示，目前自己對終點利率的看法仍在 5.4% 左右，因為美國 1 月非農就業新增逾 50 萬人，顯示就業市場仍未降溫，因此也還沒有任何可以讓利率下調的跡象。卡什卡里是 Fed 的鷹派官員之一，他上月預估政策利率應在 5.4%。

美國 1 月非農就業新增人數報 51.7 萬，遠高於市場預期的 18.5 萬人，修正後前值為 26 萬人，創 2022 年 7 月以來新高；當月失業率報 3.4% ，低於市場預期的 3.6%，前值為 3.5% ，創 53 年新低。

與此同時，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）昨日也表示，美國 1 月非農就業報告遠超預期，可能意味著美國央行必須做更多的工作，若經濟仍持續過熱，終點利率可能高於先前預期。

波斯提克預估 Fed 還會再升息 2 次，終點利率達 5.1%，並在整個 2024 年保持在該水平，與 Fed 去年 12 月預測值一致，但是若經濟數據持續強於預期，他可能支持在此基礎上再升息 1 碼，甚至不排除 2 碼 (即終點利率超過 5.6%)。

Fed 收緊貨幣政策同時，還同時進行每月最多 950 億美元縮表（QT），進而導致近 4,500 億美元的額外緊縮。儘管如此，雖然通膨水準有所緩和，但仍遠高於 Fed 的目標，政策制定者已暗示進一步升息。卡什卡里說：「我沒有看到央行已經取得足夠的進展來宣布成功打敗通膨。」

截稿前，美股主要期貨指數漲跌不一，道瓊指數期貨下跌 0.13%、標普 500 指數期貨小漲 0.6%、那斯達克 100 指數期貨長近 0.3%，美國 10 年期公債殖利率升至 3.63%、美元指數升至 103.56。此外，市場還聚焦稍晚 Fed 主席鮑爾的發言。