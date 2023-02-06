鉅亨速報 - Factset 最新調查：﻿宏碁(2353-TW)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為17元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏碁(2353-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.63元下修至1.56元，其中最高估值1.87元，最低估值1.43元，預估目標價為17元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|1.87
|1.99
|最低值
|1.43
|1.47
|平均值
|1.63
|1.7
|中位數
|1.56
|1.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|268,168,000
|279,422,486.52
|最低值
|249,611,893.37
|251,647,850.89
|平均值
|256,523,536.32
|269,559,868.51
|中位數
|255,343,981.71
|270,844,853.5
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|3.63
|0.87
|1.01
|0.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|319,005,456
|234,285,354
|242,270,406
|237,274,883
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2353/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈宏碁展望〉拓展AI智慧創新應用 鎖定四大領域
- 〈宏碁展望〉今年營運審慎樂觀 台灣區可望逐季成長
- 宏碁攻教育市場商機 首款Chromebook Vero產品亮相
- 〈科文双融新春團拜〉跨域連線登場 今年拚達損平
- 〈科文双融新春團拜〉施振榮：PC產業已相對飽和 產業鏈正積極轉型
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。