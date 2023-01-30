〈科文双融新春團拜〉施振榮：PC產業已相對飽和 產業鏈正積極轉型

宏碁集團 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (30) 日以科文双融集團董事長身分，出席新春團拜活動，談及英特爾 (INTC-US) 黯淡財報，他說，從英特爾虧損到 HP(HPQ-US) 裁員，都凸顯 PC(個人電腦) 產業已相對飽和、進入須積極轉型的過程，宏碁過去幾年就積極將資源投入非 PC 領域應用。

施振榮說，農曆春節期間有很多消息，其中，英特爾財報、HP 等公司裁員等事件，象徵 PC(個人電腦) 產業必須進入積極轉型過程，台灣產業發展要往競爭障礙高、但附加價值也高的領域發展，台灣具產業聚落、雲端等優勢，未來依舊能扮演關鍵角色。

從英特爾財報觀察，施振榮再度重申產業垂直分工才是王道，尤其目前已可明顯看出英特爾已打不贏超微 (AMD-US)+ 台積電 (2330-TW) 聯盟，且這只是開始，未來雙邊差距恐越拉越遠，雖然英特爾也了解垂直整合優勢，但在組織文化調整、移轉上，並不是那麼容易。

隨著全球 PC 市場已逐漸飽和，施振榮認為，英特爾、HP、宏碁等過去投入的資源已超過整體市場，以宏碁為例，多年來已將部分能量移往其他領域布局，並指出 PC 規模大、基數多元是很好的基礎，且品牌效益、全球通路服務部署優勢，都可望成為掌握下一波新應用機會的開始。

施振榮也透露，宏碁董事長陳俊聖在董事會中提出兩個關鍵，分別是生活風格 (Lifestyle)、高質化 (Premium) 品牌，借重集團原來的優勢擴大布局，從宏碁近幾季財報也可觀察，非 PC 領域比重越來越高，且獲利率高於 PC 本業。

宏碁去年非 PC 及顯示器事業營收全年占比約達 21.7%，營業利益占比可望更高，至於何時非 PC 應用貢獻可望超越本業，施振榮直言沒有想過，不過依過去經驗，預期 3 年內非 PC 及顯示器事業，有機會超越 PC 本業。