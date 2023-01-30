〈科文双融新春團拜〉跨域連線登場 今年拚達損平

宏碁集團 (2353-TW) 創辦人施振榮延續新春團拜傳統，今年將科文双融集團新春團拜活動移師到台北 101 內的双融域舉行，他除以董事長身分親自出席外，也利用視訊方式跨域向海內外夥伴拜年，至於營運方面，施振榮說，雖然過去幾年受疫情影響，但隨著營運能量累積，科文双融今年將有機會達到損益平衡之上的目標。

施振榮看好元宇宙蓬勃發展、且未來內容將扮演關鍵角色，近年積極推動文化與科技的整合，旗下科文双融集團也攜手江賢二、許文融、吳哲宇、馮業輝等四大藝術家搶占元宇宙先機，今日他也與科文双融副董事長陳立恒在双融域 Ambi Space One 中，與執行長黃宛華、監察人鄭家鐘、四位藝術家視訊拜年。

施振榮認為，元宇宙發展將為台灣帶來新機會，台灣除可望供應元宇宙硬體設備外，也應聚焦在內容中，在軟體與內容方面積極培養新核心能力，同時建構新舞台讓人才歷練，而科文双融集團也希望藉由沉浸式場域平台，創造出具特色的東方矽文明內容。

科文双融集團除積極與國內外藝術家攜手合作外，也特別號召企業攜手合作，科文双融集團今 (30) 日就宣布啟動公益教育觀展計劃，目前正展出的《達文西光影藝術特展：走進大師的腦內》將在 2 月 13 日至 2 月 24 日開放公益教育觀展場次，邀請社福團體及教育單位共同參與，預計讓千人體驗沉浸式內容。