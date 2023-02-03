〈宏碁展望〉今年營運審慎樂觀 台灣區可望逐季成長

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下台灣區去年營運表現亮眼，台灣區營運長張世欣表示，雖然去年在整體大環境逆風下，營運未達原訂雙位數成長目標，但全年仍有高個位數成長，展望今年，維持審慎樂觀看法，並以 2019 年疫情前為目標水準，同時看好營運將可逐季成長。

張世欣表示，全球通膨風險仍存，對於民生消費、物價有一定程度的影響，觀察現階段市場需求還是較疲乏，消費性電子難逃影響，且產業展望普遍保守，因此仍需較審慎看待營運，不過台灣 1 月消費者信心指數較去年 12 月回升，是可以相對樂觀的部分。

張世欣進一步指出，宏碁台灣區今年仍會積極爭取標案訂單，不過由於去年有疫情紅利、生生有平板標案挹注，認為第一季營運年對年將呈現個位數下滑、第二季年減幅度則會更大，但下半年隨著標案、市場回溫下，第三季年增率將有機會恢復正成長。

宏碁台灣區認為首季將是今年營運谷底，第二季可望優於第一季，下半年包含消費、商務機種都可望回溫，預期今年整體營運仍可望逐季成長，並逐步恢復到 2018、2019 年疫情前水準。

另一方面，迎接 2023 開學季，宏碁台灣區也推薦 Swift 輕薄筆電以滿足學生行動學習需求，其中，領先市場推出首款搭載第 13 代 Intel Core 處理器新款輕薄美型筆電 Swift 14，建議售價為新台幣 50900 元起，預計 2 月中開賣。

宏碁也同步發表多款新品，包括全新第 13 代 Intel Core 處理器的 Predator Orion 7000、電競筆電 Predator Helios 16、Predator Helios 18、Predator X32FP、智慧音箱 Acer Halo Swing，以及近期財才推出結合健身車及辦公桌的 eKinekt BD 3 酷騎桌。