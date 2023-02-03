〈宏碁展望〉拓展AI智慧創新應用 鎖定四大領域

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年拓展多元事業布局，台灣區旗下也成立新創解決方案部門，透過 AI 人工智慧延伸開展各種智慧解決方案，宏碁台灣區營運長張世欣說，台灣區新創事業發展將聚焦在生產、生活、安全、能源等四大領域事業。

張世欣表示，宏碁台灣新創團隊近年以 AI 技術為核心，投入智慧場館、智慧空品等創新應用，目前已陸續在博物館、美術館、校園、幼兒園、產後護理之家、日照中心、健身房、量販賣場等全台逾 3500 場域應用，

宏碁台灣區創新事業部門，目前共推出包含 AI 空氣品質解決方案、AI 員工管理解決方案、AI 員工關懷輔助系統、AI 能源管理解決方案等軟硬體解決方案。

張世欣進一步指出，在醫療照護輔助方面，宏碁透過人臉辨識 NPI(神經精神量表) 輔助功能，協助日照中心強化長者照護關懷，目前也已成功導入全台灣 22 個日照中心，至於能源管理系統去年也取得多縣市校園能源管理系統標案，搭配教育部「班班有冷氣」，在全台布建超過 1.3 萬個據點。

展望未來，因應全球 ESG 企業永續發展，張世欣說，宏碁將協助企業低碳轉型，規劃將去年班班有冷氣專案的校園能源管理系統 (EMS) 成功經驗，擴大服務量能至企業，導入能源管理、碳盤查系統，推出一站式服務。

宏碁全新 AI 創新應用企業能源管理方案，規劃提供三步驟一站式完整服務，包括能源管理導入、透過 AI 智慧化數據分析提供改善計畫、資訊諮詢等，以因應企業 2023 年國際碳盤查上路、2024 年台灣開始實施碳稅等未來挑戰。