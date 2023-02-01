宏碁攻教育市場商機 首款Chromebook Vero產品亮相

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 鎖定教育應用市場，再推新品搶市，新推出四款 Chromebook 教育筆電系列，包含首款專為教育市場打造的 Acer Chromebook Vero 機型，另外也同步發布 TravelMate 系列全新教育筆電產品，可望為營運再添動能。

宏碁 Chromebook 去年不畏整體市場逆風，仍保持強勁動能，根據市調機構 IDC 資料顯示，宏碁 Chromebook 產品線在 2022 年以 22% 市占率登上世界冠軍寶座、市占率年增 5 個百分點，為營運一大亮點。

宏碁資訊產品事業筆電產品總處長林恭正表示，宏碁 Chromebook 作為幼兒園至高中教育市場的領先品牌，全新升級的 Acer Chromebook 系列可望成為學習時不可或缺的工具，同時也提供新一代連結技術，適用學校各項教學計畫。

宏碁說，全新 Acer Chromebook 皆配備 ChromeOS 和 Chrome Education 升級版，並符合 MIL-STD 810H 機身防撞的軍規標準測試、配備防潮 OceanGlass 觸控板，由海洋廢棄物所製成，Acer Chromebook Vero 712 更是 Vero 系列的延伸，部分機身採用消費後回收塑料 (PCR)，包括機殼和螢幕邊框材質 30%、鍵盤 50%，產品包裝則使用 100% 再生紙漿。

除 Chromebook 新品外，宏碁也發布 TravelMate 系列的全新教育筆電，包含 TravelMate B5 14、TravelMate B3 Spin 11、TravelMate B3 11 等，新款 TravelMate B 系列筆電支援宏碁最新 Acer User Sensing，將能幫助減少眼睛疲勞並確保資料安全，新機也獲得軍用及耐用性認證。

華碩 (2357-TW) 同樣推出新品搶市，旗下 ROG 玩家共和國今 (1) 日宣布推出全新 Hyperion GR701 全塔式電競機殼，瞄準電競 DIY 市場，建議售價則為新台幣 13990 元起。