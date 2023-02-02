傳Volvo將推出電動版主流車款 搶攻亞洲市場

路透周四（2 日）援引兩名知情人士消息報導，Volvo Cars 正準備發起一場閃電突擊行動，將旗下所有主流車型──三款 SUV 和兩款轎車改造成電動車，並將推出一款豪華電動廂型車，以提振亞洲銷量。

知情人士表示，Volvo 預估在 2026 年前推出至少 6 款新的純電電動車。中國浙江吉利控股集團擁有該公司 82% 的股份。Volvo 曾宣布到 2030 年實現全電動化的目標，該公司的澳洲子公司表示，計劃到 2026 年只在該市場銷售電動車。

這次 Volvo 的產品計畫是吉利控股 2010 年從福特 (F-US) 手中收購 Volvo 品牌以來，Volvo 車型陣容最大一次改造。在吉利控股旗下，Volvo 與吉利共享汽車平台等技術。

知情人士表示，Volvo 是瑞典品牌，以安全性和實用主義的設計聞名，此次改版是為了更加關注亞洲客戶的趨勢並努力贏得亞洲的銷量。兩位透露消息的知情人士要求不具名，因為 Volvo 尚未公布相關細節，而吉利對此拒絕置評。

路透報導指出，Volvo 未來四年計劃推出的新型純電動車中，一款 Volvo 品牌的電動多功能休旅車（MPV）或廂型車，將與同屬吉利旗下極氪汽車（Zeekr）的 Zeekr 009 共用底盤與動力系統並在中國銷售。

知情人士說，Volvo 已將新轎車和即將推出的車輛模組研發工作轉移到上海的研發中心。該中心的設計人員增加兩倍達到約 60 人，最近已搬到上海一座更大的新大樓。

Volvo 計劃推出首款電動車型 EX90 跨界休旅車於去年年底發布，預估在 2024 年初上市。消息人士表示，其他正在研發的純電動車包括 Volvo 主力產品的電動版 XC90、XC60 和 XC40 跨界車以及 S60 和 S90 轎車。

據悉，這些主流車型將遵循 Volvo 既定的簡單設計線索，但新的 MPV 將以更具「情感」的設計瞄準中國和其他市場買家，該設計基於 Zeekr 009，有巨大的 LED 水箱護罩。