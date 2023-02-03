「放空危機」席捲印度市場 亞洲首富資產縮水500億美元

「放空危機」席捲印度市場，印度煤王阿達尼（Gautam Adani）旗下旗艦事業 Adani Enterprises 股價周四（2 日）一度狂瀉 30%，近七個交易日阿達尼旗下上市公司市值合計蒸發超過 1,000 億美元，寫下印度史上最慘紀錄。

阿達尼集團（Adani Group）旗下十家上市公司股價周四同步重挫，其中 Adani Enterprises 一度急瀉 30%，收盤跌幅仍高達 26.7%。前一日 Adani Enterprises 股價暴跌 28%，兩個交易日累計跌幅超過 54.7%。

近七個交易日，阿達尼集團旗下上市公司市值共計蒸發超過 1,000 億美元，且阿達尼集團的債券價格也跌到垃圾債的地步。

慘遭「股債雙殺」後，阿達尼也痛失亞洲首富寶座。美國雜誌《富比士》的數據顯示，1 月 24 日以來，阿達尼的財富已縮水逾 500 億美元。印度信實工業主席安巴尼以 845 億美元的身價，躍居新亞洲首富。

這場超級崩盤的始作俑者，是美國知名放空機構興登堡（Hindenburg）。其於 1 月 24 日發布一份題為「全球第三大富豪如何展開企業史上最大騙局」的調查報告，以 100 頁的篇幅，炮轟阿達尼。

這份報告指出，阿達尼集團一直在進行「厚顏無恥」的股票操縱、財務詐騙，其行徑堪稱史上最大騙局。目前阿達尼集團的財務已岌岌可危。

這份做空報告一經發布，便在印度市場引發巨震。

隨後，阿達尼集團開始反擊，發表一份長達 413 頁的聲明，表示興登堡的指控毫無根據，不僅蓄意攻擊「印度機構的獨立性、誠信及品質」，也攻擊「印度的成長故事和雄心壯志」。

不過，資本市場並不買單，阿達尼集團持續面臨賣壓，甚至在印度市場引發恐慌，外資正加速撤離印度股市。數據顯示，上周五和本周一，外資從印度股市淨流出 14.5 億美元，創下去年 6 月 17 日以來最大兩日淨流出紀錄。

分析師認為，阿達尼遭遇賣壓，是對印度市場和企業可信度的巨大考驗，必然會影響外國投資人對印度的信心。

一向看好印度市場的「新興市場教父」墨比爾斯，周四也說：「我們對阿達尼的企業沒有興趣，因為不符合我們的投資標準，尤其是債務方面。」

印度媒體報導，印度反對黨周四要求國會就阿達尼集團股票大跌問題展開辯論，但被國會否決，引起軒然大波，印度國會休會數小時。