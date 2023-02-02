索尼Q3銷售年增13% 上調年度獲利預期 遊戲機銷量大增

受惠 PlayStation 遊戲主機銷售顯著成長，日本索尼集團 (Sony)(6758-JP) 周四 (2 日) 上調年度獲利預期，不過最新預期仍略低於分析師預期。

索尼周四發布財年第三季財報，當季銷售淨額 3.4129 兆日元，年增 13%，略低於市場分析師預估的 3.5 兆日元。營業利潤為 4287 億日元，年減 8%，因電影業務營收大幅下降拖累，但高於預估的 3692.5 億日元。

索尼現在預計其截至 3 月 31 日的一年的營業利潤，總計為 1.18 兆日元，高於去年 11 月宣布的 1.16 兆日元的利潤預測。修正後的預測，仍低於分析師平均預期的 1.19 兆日元。

索尼表示，其 PlayStation 5 視頻遊戲機的銷量在 10 月至 12 月季度達到 710 萬台，在關鍵購物季幫助下，較上年同期的 390 萬台大幅增長。

索尼預計 2022 財年銷售額 11.15 兆日元，低於此前 11.16 兆日元。税前利潤為 1.12 兆日元，與此前預計持平。淨利潤估 8700 億日元，高於此前預計的 8400 億日元。

索尼周四股價上漲 20 日元或 0.17%，報 11490 日元。

索尼周四還宣布，現任首席財務官十時裕樹已被任命為總裁兼營運長，自今年 4 月 1 日起生效。現任總裁吉田健一郎將繼續擔任董事長兼執行長。十時裕樹此前在制定索尼的戰略方面發揮了關鍵作用，他將繼續擔任該公司的財務長，並主持財報電話會議。