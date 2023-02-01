中國豪華電動車製造商蓮花科技擬以SPAC方式在美上市 估值54億美元

蓮花科技 (Lotus Technology) 周二 (31 日) 表示，它將與特殊目的收購公司 (SPAC) L Catterton Asia Acquisition Corp (LCAA-US) 合併在美國上市，該交易將使合併後的集團估值達 54 億美元。

它說，估值已納入後者信託帳戶中的 2.88 億美元現金。L Catterton Asia Acquisition Corp 在 2021 年上市時籌集了 2.5 億美元。

蓮花科技是跑車品牌 Group Lotus 的豪華電動車製造商部門，由中國汽車製造商吉利 (Geely) 和馬來西亞的 Etika Automotive 共同擁有。總部位於中國中部城市武漢，與吉利合作生產汽車。

L Catterton Asia Acquisition Corp 隸屬於全球領先的消費投資公司 L Catterton，致力於與一家或多家企業的併購、資本交易、資產收購、購買股份、重組或類似業務整合。L Catterton 資產管理規模超過 300 億美元，包含私募股權、信貸和房地產三個多重資產。

蓮花科技的現有股東將保留在該公司的權益，並在交易後擁有該公司 89.7% 的股份。其股東包括吉利、Etika 和蔚來資本 (NIO Capital)，後者是由中國電動車製造商蔚來汽車 (Nio Inc)(NIO-US) CEO 創立的投資公司，

現任領導層也將留任，股票將在納斯達克上市，股票代碼為「LOT」。

該公司計劃將業務合併的收益用於產品創新，並擴大其全球分銷網絡。

蓮花科技 CEO 馮擎峰表示：「隨著蓮花科技在全球範圍內的擴張，我們預計該合作夥伴關係將為蓮花科技在與全球品牌合作和戰略合作方面提供重要支持。」

該公司計畫第 1 季開始在中國出貨其電動運動型多用途車 (SUV) Eletre，然後今年稍後在英國和歐盟交車，並補充說它計劃擴大對美國和其他國家和地區的交車。

德意志銀行和瑞士信貸是該合併交易的顧問之一。