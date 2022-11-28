〈車市〉VOLVO拓充電網絡 U-POWER加入純電生活圈

VOLVO 國際富豪汽車正積極在全台打造充電網絡，繼日前先後與 iCharging、Noodoe、EVALUE、EVOASIS 以及台泥儲能合作後，今 (28) 日再宣布 U-POWER 加入純電生活圈陣容，預計明年第一季全台可達 17 個站點。

U-POWER 全數為 360kW 起跳的大型高功率站點，預計明年第一季全台將達到 17 站，目標明年底前完成 30 個以上大型站點。

VOLVO 指出，品牌積極向 2030 年純電化目標邁進，迄今全台 13 個經銷據點已有 13 座 200kWDC 雙槍快速充電站，以及超過 130 座以上的 AC 交流充電設施。

VOLVO 進一步說明，此次與 U-POWER 合作，將借重其位於交通幹道樞紐附近、或是重要觀光景點等全台共 11 座 360kW 的高功率快充站，提供車主更便利的服務，並將持續擴充都會區覆蓋率。

目前各大車商都在積極布局電動車市，有助推升國內電動車購買力道，汎德永業代理的 BMW 11 月起 2023 年式 iX 電動車已大量到港，除了 iX M60、iX、i4 等電動新車在台上市，X1 和全新首款 BMW iX1 也展開預售。

而裕隆集團首款純電國產車款納智捷休旅 n7，已獲 2.5 萬張預接單，預計明年第四季開始量產。