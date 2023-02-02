疫情榮景散去、玩具廠過寒冬 高盛仍喊買美泰兒

大眾在疫情期長時間居家，因此遊戲和玩具需求上升，但自經濟重啟以來，這種趨勢已發生變化，然而高盛分析師仍建議投資人買進美泰兒 (Mattel) (MAT-US) 股票。

市場研究公司 NPD 集團 1 月 26 日報告指出，2022 年美國玩具零售銷售額較 2021 年下降 0.2%。孩之寶 (Hasbro) (HAS-US) 上周五公布 2022 年第四季初步數據，顯示其消費者產品部門營收較去年同期減少 10 億美元或 26%。

但高盛分析師 Stephen Laszczyk 仍看到美泰兒機會，他給予該股「買進」評級，目標價 26 美元，並預估這家芭比娃娃製造商每股獲利 (EPS) 的成長速度將較華爾街長期預期來得快速。針對 2024 年和 2025 年，他的獲利預期分別較華爾街共識高出 5% 和 10%。

美泰兒周三 (1 日) 上漲 2.49%，收每股 20.97 美元，較高盛分析師目標價低約 20%。自去年 7 月《巴隆周刊》推薦以來，該股已下跌 4.5%。

Laszczyk 主要看漲理由是，與同業相較，美泰兒對玩具的依賴程度最小，疫情期間玩具熱潮退去所帶來的衝擊最小。

美泰兒因疫情而受惠的營收類別占比最低 (例如收藏用的公仔、桌遊等疫情期熱門產品)，更多營收來自玩偶、車輛和學齡前教學玩具等類別。

Laszczyk 寫道，相比之下，其競爭對手 Funko (FNKO-US) 恐怕受惠疫情的程度最大，亦即疫情相關產品銷售額的營收占比最大。因為根據 10-K 財報，Funko 的收藏品系列 「Pop！」在 2021 年和 2020 年的營收占比分別為 74% 和 76%。

該分析師調降 Funko 股票評級，自「中立」降至「賣出」。他也調降孩之寶評級，自「買進」降至「中立」。

Laszczyk 指出，美泰兒還有其他看漲驅動因素，包括該公司將推出一系列內容為潛在利多，如 7 月的芭比娃娃電影和迪士尼 (DIS-US) 公主電影 Moana 2，以及產品創新。

然而，美泰兒也已見消費者趨勢轉變的衝擊。去年 10 月該公司下調 2022 全年獲利預期，從 EPS 最高 1.48 美元調降為最高 1.42 美元。

華爾街目前對美泰兒 2022 年 EPS 的預期共識為 1.38 美元，較去年 9 月的 1.50 美元共識下降。

美泰兒將於 2 月 8 日公布第四季財報，但高盛建議投資人眼光放遠，不要太在意下周數據。