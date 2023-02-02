新債王：Fed結束緊縮周期前還會升息一次

越來越多的投資人開始相信升息循環即將步入尾聲，華爾街有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach）週三 (1 日) 預期，聯準會在結束緊縮周期之前還會升息一次。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三將聯邦資金利率目標區間提高到 4.5%～4.75%，為 2007 年 10 月以來最高水平。聯準會最新聲明中提到，決策官員仍覺得有必要「繼續調高利率區間」。

聯準會主席鮑爾指出，聯準會正在討論再「升息數次」至限制性水平，之後就暫停升息行動，若經濟情況符合預期，預計不會在 2023 年降息。

岡拉克週三受訪時預期：「我認為聯準會在結束緊縮周期之前，還會再升息一次，除非經濟狀況發生重大變化，否則很難再持續升息。」

截稿前，對聯準會利率政策較為敏感的美國 2 年期公債殖利率週三下跌，暫報於 4.10%。10 年期美債殖利率小漲 15 個基點，暫報 3.413%。

岡拉克指出：「我關注於債券市場，美債殖利率在去年大幅上升。這是股市去年面臨的主要阻力。債券殖利率基本已經停止上漲，預測今年上半年債券殖利率不會走升。」

新債王預期，Fed 結束緊縮周期前還會升息一次 (圖片：AFP)

被問到聯準會是否會在今年降息時，岡拉克說：「這是一個拋硬幣的問題，關鍵是取決於即將到來的通膨數據。」岡拉克表示：「我有些認為聯準會他們將在今年下半年降息，但不篤定這個想法。」

鮑爾週三還提到預期通膨率可以回落至 2%，不會出現嚴重的經濟衰退，也不會導致失業率顯著增加，他有信心應該還是能維持正增長，釋放出美國經濟軟著陸的訊號。

岡拉克認為：「今年經濟衰退的機率已經降低，但仍高於 50%。」