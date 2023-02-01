〈美股早盤〉Fed決策將出爐 市場情緒謹慎 主要指數漲跌不一

美國聯準會（Fed）將於稍晚公布最新貨幣政策決議，市場普遍預估將升息 1 碼（25 個基點），同時將聚焦會後 Fed 主席鮑爾在記者會上的發言，以觀察央行後續動態，美股主要指數周三（1 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲逾 1%。

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告數據顯示，去年 1 月民間就業新增 10.6 萬人，遠低市場預期的 18 萬人，較前值 23.5 萬人腰斬，主因是受天氣因素影響。不過遠低預期的數字可能暗示 Fed 稍後升息 1 碼的決定毫無懸念。

此外，ADP 報告還顯示，1 月薪資增速連續第二個月年增 7.3%，大多數產業的薪資增速幾乎沒有變化。更換工作後的員工薪資增速從去年 12 月的年增 15.2% 略微反彈至 15.4%。

近期美股上漲已讓股市準備好和 Fed 攤牌，交易員正為 Fed 主席鮑爾與其同僚尚未準備實現政策轉向做好準備。近期美國數據顯示，薪資成本數據低於預期、房地產市場降溫、消費者信心下降，在在都表明 Fed 在過去一年的升息已開始抑制通膨，但仍寬鬆的金融環境讓 Fed 的任務複雜化。

Fed 公布 2 月貨幣政策決策前，10 年期美國公債殖利率下跌約 4 個基點，市場預估 Fed 將宣布升息 1 碼。

有「新債王」之稱的雙線資本（DoubleLine Capital）創始人兼執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，Fed 在貨幣政策會議後可能會駁斥其即將停止升息、然後在年底前開始放鬆政策的說法。

摩根大通策略師 Mike Bell 表示，目前市場面臨最大的威脅是，如果經濟衰退沒有成為現實、薪資成長保持在高峰，將迫使 Fed 繼續保持鷹派立場，不會如市場預期般降息，而是不得不在今年下半年恢復升息且升息幅度將開於華爾街目前的預期。

另一方面，儘管一些投資人認為今年美國經濟不會出現硬著陸，然而最近大公司破產案例的激增是一種不祥訊號。根據外媒的一項新數據顯示，1 月申請破產的美國大公司（負債至少 5,000 萬美元）超過 20 家，是 2010 年 1 月以來單月新高。2010 年 1 月，美國經濟仍在全球金融危機的餘波中蹣跚前行，當時有 25 家公司提交破產申請。市場分析認為，美國 1 月大型企業破產的激增將持續下去。

與此同時，投資人也在消化企業財報。值得注意的是，藝電（Electronic Arts）(EA-US) 全面下調財測後，盤前股價崩跌逾 10%。

截至台北時間周三（1 日）22 時許：

焦點個股：

Snap(SNAP-US) 早盤下跌 11.07%，至每股 10.28 美元

Snap 上季財報由盈轉虧，並預估本季營收可能下降多達 10%，讓期待數位廣告市場景氣翻轉的投資人大失所望，也拖累同業 Meta 和 Pinterest 股價表現。Snap 周三盤前股價跌近 15%。

財報顯示，Snap 第四季營收報 13 億美元，略低於市場預期的 13.1 億美元，這一數字和 2021 年第四季持平，也是該公司有史以來營收沒有成長的一季。該公司預測，本季營收將比去年同期減少 2% 至 10%，而本季迄今營收的年減幅已達 7%。

超微 (AMD-US) 早盤上漲 3.69%，至每股 77.92 美元

超微（AMD）上季財報優於預期，，資料中心和嵌入式業務的亮眼表現，幫助彌補個人電腦 (PC) 相關業務的頹勢，雖然本季營收展望遜色，但並未影響股價走勢，周三盤前漲近 3%。

財報顯示，超微去年第四季營收年增 16% 至 56 億美元，優於華爾街分析師預估的 55.2 億美元；去年第四季經調整後每股獲利報 0.69 美元，高於分析師預期的 0.67 美元。按業務劃分，資料中心營收年增 42% 至 17 億美元；包括個人電腦晶片業務在內的客戶端營收年減 51% 至 9.03 億美元。

PayPal(PYPL-US) 早盤下跌 0.13%，至每股 81.38 美元

線上支付公司 PayPal 日前在官網上宣布計劃裁員 2,000 人，相當於約總人力 7%。不過華爾街分析師警告，該公司 需要削減更多成本，因為隨著客戶為潛在的經濟衰退預做準備，其支付量預計會減少，未來一年業務將會很艱難。

晨星分析師霍恩 (Brett Horn) 表示：「過去一年，提高獲利率越來越成為管理層關注的焦點，部分原因可能是激進投資客 Elliott Investment Management 的壓力，這看來像是朝這個方向邁出的又一步。」

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 ADP 就業人數報 10.6 萬人，預期 17.8 萬人，前值 23.5 萬人

美國 1 月製造業 PMI 終值報 XX，預期 46.8，前值 46.8

美國 1 月 ISM 製造業指數預期 48，前值 48.4

美國去年 12 月 JOLTs 職位空缺預期 1025 萬，前值 1045.8 萬

華爾街分析：

Pictet Asset Management 駐北京投資部副主管 Steve Donzé 表示，市場關注的重點是，Fed 公布利率決策後，會強調暫停或者延遲今年和明年的寬鬆政策。近期美股反彈走高在很大程度上是受到美債殖利率和美元走軟推動，市場擔憂，倘若 Fed 並未如市場預期的走向寬鬆政策，可能會對公債殖利率曲線和股市產生影響。

Titan Asset Management 投資長 John Leiper 表示，歐元區整體通膨持續下滑，但剔除食品和能源的核心通膨持平，物價壓力仍高，尤其是服務業的物價壓力，仍可能在一段時間內居高不下。另外有鑑於歐元區經濟狀況好轉，預料歐洲央行周四將再次升息，幅度為普遍預期的 2 碼（50 個基點）。