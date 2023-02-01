美國Q4勞動力成本增幅創1年新低 強化Fed小幅升息

隨薪資成長放緩，美國去年第四季勞動力成本增幅創一年以來最低，凸顯通膨放緩跡象，強化聯準會（Fed）小幅升息的理由。

美國勞工部周二（31 日）公布數據顯示，衡量勞動力成本最廣泛的指標──就業成本指數（ECI）去年第四季成長 1%，略低於市場預期的 1.1%，較去年第三季成長 1.2% 有所放緩。勞動力成本已連續 6 季成長至少 1%，延續 1996 年以來的連續紀錄。

Fed 和經濟學家普遍認為，ECI 是衡量勞動力市場較好的指標之一，也是預測核心通膨的指標，因為該指數根據就業組成和就業質量變化進行調整。該份報告出爐之際，Fed 官員將開始為期兩天的貨幣政策會議。

該數據與其他顯示薪資成長正在放緩的指標一致，但仍不足以讓 Fed 相信通膨壓力已得到永久性遏止。政策制定者一直堅稱，對抗通膨的工作遠未結束，利率可能在較長的一段時間內維持高峰。

目前外界預估 Fed 將把升息步伐放緩至 1 碼（25 個基點），不過 Fed 主席鮑爾可能會在貨幣政策的記者會上以鷹派語調來平衡市場情緒，並打回央行今年將降低借貸成本的押注。

彭博經濟學家 Anna Wong 表示，美國去年第四季 ECI 放緩表明，核心服務業將出現更多的通縮。薪資成長放緩可能會增加 Fed 官員的信心，他們應該放慢升息步伐，然而這並不會阻止他們把終點利率升到至少 5%。

此次 ECI 報告與非農就業報告中的收入指標不同，ECI 沒有受到職業或產業之間就業變化影響。去年第四季的 ECI 和前年同期相比，勞動力成本指數上升 5.1%，創歷史新高，較前一季略有回升。然而剔除激勵性薪酬職業，就業成本放緩。

美國去年第四季 ECI 年增 5.07%，創歷史新高。(圖片：ZeroHedge)

隨著人員流動率下降，以及一些雇主放緩召聘或解雇員工速度，勞動力成本基本已從歷史新高回落。亞特蘭大聯準銀行的薪資成長追蹤數據去年 12 月降至 6.1%，為 7 個月來新低。

然而許多企業仍在努力吸引和留住員工。由於通膨和員工競爭加劇，美國最大私人企業雇主沃爾瑪 (WMT-US) 將起薪上調 17%，花旗集團 (C-US) 將初級銀行家薪資上調 15%。

薪資在很大程度上跟不上通膨，給許多美國家庭造成財務壓力。去年 12 月經通膨調整的消費者支出連續第二個月下降、儲蓄率上升，表明美國民眾可能在替更艱難的未來做準備。