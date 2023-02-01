即使利率跌得更深 上周美國房貸需求大幅下降

在今年強勁開局之後，上周房貸需求暴跌，即使利率再次下降。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 9%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.2% 降至 6.19%；對於自備 20% 的貸款點數從 0.69（包括啟動費）降至 0.65 支付。一年前同周的利率為 3.78%。

即使利率遠低於近期高點，本周房屋貸款再融資申請也下降了 7%，較一年前同周下降 80%。屋主可能在假期平靜後短暫回升，導致需求在 1 月大部分時間裡上升；但總體而言，仍然很少有借款人能夠以如今的利率從再融資中受益，因此需求再次回落。

本周購屋房貸申請下降 10%，同比下降 41%。雖然房價和房貸利率都在穩步下降，但待售房屋的供應量仍然很低，這可能會使房貸需求承壓。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「隨著春季購屋季的到來，在較低的利率和放緩的房價增幅推動下，預計購屋活動將會回升。」「這兩種趨勢都將幫助一些買家重新獲得購買動力。」

過去幾天房貸利率一直在窄幅波動，但這一切都可能發生變化，具體取決於 Fed 主席周三 (1 日) 發表的評論。預計 Fed 會再度升息，但這並不一定會提高房貸利率。周五 (3 日) 的上月就業報告也可能決定性地改變利率，這取決於它對經濟狀況、衰退和通膨的看法。

《Mortgage News Daily》營運長格雷漢指出：「還有幾份重要的經濟報告可能會導致交易員修改他們對 Fed 可能採取的行動方針的評估。」「換句話說，即使在 Fed 引發波動之後，交易員也可能會找到新的理由以更快的速度買賣債券，從而導致利率出現更大的波動，無論好壞。」