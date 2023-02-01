「新債王」岡拉克：聯準會可能駁斥很快暫停升息預期

「新債王」岡拉克：聯準會可能駁斥很快暫停升息預期(圖:AFP)
「新債王」岡拉克：聯準會可能駁斥很快暫停升息預期(圖:AFP)

雙線資本 (Double Line) 投資長「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，聯準會在周三的會議後可能會駁斥其即將停止升息、然後在年底前開始放鬆政策的說法。

聯準會將於周三 (1 日) 宣布利率決策，市場預計將升息 25 個基點。在岡拉克發表上述言論之前，BlueBay 資產管理公司投資長 Mark Dowding 本周稍早時也暗示，市場過高地估計了聯準會轉鴿的可能性。

美國債券和股票今年年初都強勁反彈，因為投資者預計通膨放緩，將促使聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在經歷了一代人以來最急劇的緊縮周期後，緩和他的激進立場。

岡拉克上個月曾表示，投資者應該關注債券市場，而不是聯準會，以弄清楚利率的走向。

岡拉克當時還說，他認為 Fed 不可能把利率升到大多數經濟學家預測的 5%，最高只會升到 4.5%，隨著景氣衰退，Fed 今年有 75% 的機率會降息。

此前聯準會公布的 10 月、11 月和 12 月通膨數據，均顯示物價漲幅穩步放緩。其中，上周五公布的核心 PCE 物價指數，12 月繼續降溫，創下十四個月新低，年增 4.4%，符合預期，11 月前值為 4.7%。不過這一數字仍是聯準會 2% 通膨目標的兩倍以上。

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