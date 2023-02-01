特斯拉降價刺激需求後 傳將提高上海廠產量

路透周三（1 日）援引一名知情人士看到的備忘錄報導，特斯拉計劃在未來兩個月內提高上海廠的產量，以滿足其最暢銷車型大幅降價引發的需求。

備忘錄顯示，特斯拉計劃在 2、3 月把上海廠平均每周產量提升近 2 萬輛電動車。該份備忘錄詳細說明特斯拉生產力和利潤最高的製造中心──上海廠的生產計畫。該廠替中國市場生產汽車，並出口到歐洲。

根據中國乘用車協會（CPCA）數據，該產量水準將使上海廠的產量大致達到去年 9 月的水準，當時該廠單月生產 82,088 輛 Model 3 和 Model Y。

特斯拉對此報導並未立即回應置評請求，消息人士要求匿名，因為該計畫細節尚未公開。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周三盤前股價上漲 0.31%，每股暫報 173.76 美元。

特斯拉上月在中國的日均零售量年增 36%，達到 25,686 輛。招商銀行國際（China Merchants Bank International）數據顯示，特斯拉的增速略高於其主要競爭對手比亞迪，而整體汽車銷量下降 45%。

去年 12 月，特斯拉上海廠比 11 月的減少約三分之一，並在今年 1 月延長該廠員工的農曆春節假期，以應對庫存上升。隨後該公司還在中國祭出降價 6% 至近 14% 區間的措施，以期消耗庫存。

特斯拉執行長馬斯克在上周的財報電話會議上表示，在實施全球降價策略之後，1 月的訂單幾乎高出產量一倍。他還表示，只要沒有外部干擾，今年的交付量可能達 200 萬輛。

特斯拉在中國的降價引來分析人士所稱的價格戰，因為中國電動車製造商小鵬汽車 (XPEV-US)、Seres 也紛紛效仿跟進。