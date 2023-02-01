小摩策略師：若今年沒出現經濟衰退 Fed恐被迫維持鷹派立場

摩根大通策略師 Mike Bell 表示，目前市場面臨的最大威脅，是如果美國經濟未陷入衰退，恐迫使聯準會 (Fed) 繼續維持鷹派立場。

自去年 3 月以來，Fed 積極提升利率以對抗通膨飆升，去年總共升息 425 個基點。不過，在去年 12 月的會議中，升息步伐有所放緩，從每次的 75 個基點降至 50 個基點。

隨著 Fed 政策的推進，近期一系列經濟數據點表明物價正在降溫，但是由於緊縮政策導致經濟放緩，市場正在為經濟衰退做準備。

華爾街預期，為應對可能的經濟低迷，Fed 可能將扭轉目前的緊縮政策，也促使美股近期走高。標普 500 指數過去一個月上漲了近 6%。

不過，Bell 指出，假設美經濟免於衰退，薪資增長維持在高位，那麼 Fed 將不會如市場預期的降息，而是被迫在今年下半年再度升息，利率恐將高於華爾街目前預估。「不幸的是，到時候又會回到債券和股票一起下跌的世界。」Bell 說道。

但 Bell 表示，摩根大通的基本預測情景是 2023 年將出現經濟衰退，這將使薪資壓力緩和，Fed 將在 2024 年降息。「我最樂觀的猜測是，到 2024 年底，Fed 將把利率降至 2.5% 左右。」Bell 表示。

Fed 鷹派官員、擁有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 永久投票權的理事 Christopher Waller 近日表示，雖然他認為仍需持續收緊貨幣政策，但支持本周 Fed 會議上把升息幅度放緩至 25 個基點。由此可看出，Fed 內部那怕是極鷹派官員也支持放緩升息，而且對通膨的表述較 2022 年通膨高燒時期有著明顯的變化。

目前市場普遍預估 Fed 將在本周的貨幣政策會議上宣布升息 1 碼，把聯邦基金利率升至 4.5% 至 4.75% 區間。