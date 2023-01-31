專家：Fed可能維持鷹派立場 金價短期恐面臨修正

資產管理公司 Adrian Day 執行長 Adrian Day 表示，雖然市場認為聯準會 (Fed) 將在本週升息一碼 (25 個基點) 並隨後在 3 月暫停升息，但他認為 Fed 將持續維持鷹派立場，導致金價在短期內面臨修正風險。

Day 認為，Fed 將維持堅定打擊通膨的鷹派立場，因而使近期反彈的金價再面臨修正壓力，使得金價落至每盎司 1,900 美元以下。今年迄今，金價漲約 5%，過去 3 個月更上漲近 18%。

不過，他也預期，金價隨後在今年將恢復漲勢，並且有可能創下歷史新高，主因是市場預期 Fed 的升息週期已接近尾聲，將有助金價進一步上揚。但是，若 Fed 不像市場所預期的暫停升息，而持續提升利率，金價表現將受到壓制。

針對美股，Day 的看法較為悲觀，他預估標準普爾 500 指數今年將下跌至少 20%，主因在於市場對經濟衰退的擔憂，以及企業獲利下跌。他指出，美股下跌將為金價帶來支撐，有助提升黃金的避險需求。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 曾表示，預期 2023 年是個受經濟衰退和股市估值風險支持有利金價格的一年；央行利率最終達到峰值，加上美元走軟的前景和通貨膨脹率不會回到預期的低於 3% 水平，所有這些都提供黃金支持。

AuAg ESG Gold Mining ETF 經理 Eric Strand 也曾預期，2023 年黃金將創下歷史新高，並開啟「新的長期牛市」，價格將超過每盎司 2,100 美元，「自金融危機以來，所有中央銀行繼續在其儲備中增加越來越多黃金，並在 2022 年第 3 季創下新紀錄。」