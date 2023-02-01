調查：投資人認為全球通膨已經觸頂 衰退將是今年主要風險

根據摩根大通 (JPMorgan) 在週三 (1 日) 發布的最新調查報告顯示，大多數投資人認為全球通膨已經觸頂，而潛在的經濟衰退成為了今年市場面臨的主要風險。

摩根大通對機構和專業投資客戶的年度調查發現，在 835 名受訪者中，有 44% 預期通膨將在 2023 年下降，另有 37% 預測物價上漲情況將趨於平穩。

當被問及今年哪個因素對市場造成最大影響時，有 30% 的投資人將全球經濟衰退列為他們最關注的議題，此比例高於 2022 年同一項調查的 5%。

摩根大通 FICC 電子商務銷售主管 Scott Wacker 表示，通貨膨脹在很長一段時間內都是市場的主要關注的議題。大多數投資人擔心通貨膨脹導致的高利率，以及各國央行在抑制物價上漲方面是否「走得太遠」。

美國去年 12 月消費者價格指數 (CPI) 年增率自去年 11 月的 7.1% 降至 6.5%、創 2021 年 10 月以來最低，去年 12 月核心消費支出指數 (PCE) 年增率降至 4.4%，創下 2021 年以來最小增幅。

外界普遍預期聯準會將在週三聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後宣布升息 1 碼。經濟學家普遍預計 2023 年將出現短暫經濟衰退，之後將降息以刺激增長。

Piper Sandler 首席全球經濟學家 Nancy Lazar 表示，如今的情況更像是 1973 年、1974 年的情況，而不是 2008 年或 2020 年。隨著 Fed 升息開始發揮作用，2023 年下半年經濟衰退的影響將會顯現。

Lazar 指出，利率變化大約需要一年的時間才能對經濟產生影響。她認為今年第二季經濟將進一步停滯，然後在下半年全面下滑。