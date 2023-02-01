美國1月消費者信心意外下滑 通膨預期攀升

美國經濟研究聯合會（Conference Board）周二（31 日）公布調查顯示，隨美國家庭擔心未來 6 個月的經濟前景，美國 1 月消費者信心意外下滑，與此同時 1 年通膨預期攀升。

調查顯示，美國 1 月消費者信心指數自去年 12 月的 109 下滑至 107.1，低於市場預期的 109，另外美國 12 個月的通膨預期自上月的 6.6% 升至 6.8%。值得一提的是，該份報告更多強調勞動力市場的緊張狀況。

美國 1 月消費者信心指數下滑至 107.1。(圖：ZeroHedge)

以消費者對企業和勞動市場現況的評價為基礎的現況指數自上月的 147.4 上升至 150.9，為 2022 年 4 月以來新高；而基於消費者對收入、商業和勞動力市場狀況的短期前景指數自去年 12 月的 83.4 降至 77.8，低於美國經濟研究聯合會認為與經濟衰退有關的 80 水準。

另一方面，衡量勞動力市場緊張程度的指標已連續第二個月有所改善，1 月指數報 36.9。

調查顯示勞動就業指標有所改善。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，美國經濟研究聯合會的調查與密西根大學的調查脫鉤，後者調查的 1 月消費者信心指數終值升至 2022 年 4 月以來新高的 64.9，略高於經濟學家預估終值 64.6，去年 12 月終值為 59.7，增幅接近 9%。