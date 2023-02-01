〈紐約匯市〉美Q4勞動成本增幅意外放緩 DXY由升轉貶

美Q4勞動成本增幅意外放緩 DXY由升轉貶 (圖：AFP)
美Q4勞動成本增幅意外放緩 DXY由升轉貶 (圖：AFP)

美國周二 (31 日) 公布第 4 季勞動成本增幅較前一季放緩，強化聯準會 (Fed) 本周僅升息 1 碼的理由，盤中帶動美元指數自兩周高點回落，轉而走貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.18%，至 102.10。DXY 盤中一度升至 102.61，是 1 月 18 日以來最高。

美國勞工部公布，美國 Q4 就業成本指數 (ECI) 上升 1%，增幅是 2021 年 Q4 以來最小。儘管如此，有分析師認為這不太可能阻止 Fed 未來進一步升息。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 說：「雖然它 (指 ECI) 低於預期，但客觀來說，這仍是一項相當穩健的數據，代表 Fed 仍會維持鷹派態度。」

周二公布的其他數據顯示美國 11 月房價增幅持續放緩，對經濟前景的不確定感，也使 1 月消費者信心意外下滑，且通膨預期上揚。

聯邦基金期貨交易員預估，到了 6 月，Fed 基準利率將自目前的 4.33% 升至 4.91% 的高峰。

即使 Fed 官員一再強調，為了壓低通膨，他們將會在一段時間內把利率維持在限制性水準，但投資人對美國經濟的看法不太樂觀，並且認為 Fed 必須在 12 月前把利率調降至 4.48%。

歐元兌美元盤中一度跌至近兩周低位，後續由貶轉升，截稿前小漲 0.2% 至 1.0870 美元。

歐元區去年 Q4 勉強實現經濟成長，國內生產毛額 (GDP) 季增 0.1%，優於市場預期，幫助緩解投資人對於歐洲陷入經濟衰退的擔憂。

英鎊跌逾 0.2% 至 1.2321 美元，連續三個交易日走低。市場預期，歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 本周都將升息 2 碼。

美元兌日元跌約 0.2% 至 130.13 日元；美元兌加幣下跌超過 0.6% 至 1.3299 加元

截至台灣時間周三 (1 日) 約 6:00 價格:

  • 美元指數報 102.10。-0.18%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0866 美元。+0.1392%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2321 美元。-0.2526%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7054 美元。-0.0198%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3299 加幣。-0.6380%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.13 日元。-0.1795%

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