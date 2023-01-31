〈財報〉成本上升侵蝕利潤 開拓重工上季獲利黯淡

開拓重工（Caterpillar、卡特彼勒）周二（31 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於製造和貨運成本增加壓低該公司利潤，上季經調整後每股獲利不及華爾街分析師預期，為 2020 年以來首見，消息影響該股盤前下跌近 2.5%。

截稿前，開拓重工 (CAT-US) 盤前下跌 2.47%，每股暫報 255.05 美元。

財報顯示，開拓重工去年第四季（截至去年 12/31）營收年增 20% 至 166 億美元，優於去年同期的 138 億美元、經調整後每股獲利報 3.86 美元，低於華爾街分析師預測的 3.97 美元，為 11 個季度以來首見。另外，開拓重工去年全年營收成長 17% 至 594 億美元，前年營收為 510 億美元、全年經調整後每股獲利為 13.84 美元。

該公司表示，上季獲利受原材料成本上升導致製造費用增加以及與其火車頭業務相關的商譽減值費用影響。

開拓重工有「景氣金絲雀」之稱，其業績反映整體經濟健康狀況，因為該公司的機械設備對各大洲的建築、採礦和能源產業都至關重要。

儘管訂單增加，但開拓重工正在努力應對供應緊張的問題，該問題推高成本並削弱其出貨和補充經銷商庫存的能力。

開拓重工一直在努力應對不斷攀升的貨運和原物料成本，以及全球供應鏈問題。自新冠疫情開始以來，這些問題給該公司帶來巨大障礙並侵蝕利潤。不過，其一再提高設備價格以抵銷這些壓力，取得巨大成功。

由於中國重新開放、歐洲暖冬以及美國經濟數據改善，投資人對未來經濟軟著陸的希望增強，開拓重工股價今年迄今上漲約 9%。