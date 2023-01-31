〈財報〉UPS上季業績憂喜參半 提高股息並宣布50億美元股票回購計畫

優比速（UPS）周二（31 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，儘管受需求降溫影響營收不及華爾街分析師預期，但在該公司優先運送高利潤包裹並嚴格控制成本下，經調整後獲利優於預期，不過今年營收預測低於分析師預期。另外，優比速還將季度股息提高 6.6% 至每股 1.62 美元，同時宣布新的 50 億美元股票回購計畫。

截稿前，優比速 (UPS-US) 盤前股價一度受加碼股息與回購股票計畫激勵上漲 1.3%，但全年財測欠佳掉頭轉跌 0.27%，每股暫報 176.50 美元。

根據財報，優比速去年第四季（截至去年 12/31）營收年減 2.7% 至 270 億美元，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 280.9 億美元；上季經調整後淨利報 31.5 億美元，合每股 3.62 美元，優於分析師預期的 3.59 美元，去年同期的經調整後淨利為 31.5 億美元，合 3.59 美元。

優比速上季營收下滑原因是受到需求疲軟與嚴重冬季暴風雪影響。不過，該公司受惠專注更有賺頭的包裹業務，以及對自動裝袋、機器人分撿包裹和自駕汽車技術等投資，再加上較競爭對手聯邦快遞 (FDX-US) 更能控制成本，上季獲利表現出色。

展望未來，優比速預估今年全年營收介在 970 億至 994 億美元之間，低於華爾街分析師預估的 999.8 億美元、經調整後營益率介在 12.8% 至 13.6% 區間，今年資本支出約為 53 億美元，去年支出收緊至 50 億美元。

觀察業務細項，優比速上季美國業務營收成長 3%，該業務占其營收的三分之二左右，也是優比速零售電子商務（B2C）交易的大部分。該公司上季國際航運收入下降 8%，原因是運量減少與中國需求疲軟，另外，其供應鏈業務營收下滑 18%，是貨運代理業務的業務量下降所致，但醫療保健業務部分抵銷這一影響。