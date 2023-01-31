〈美股早盤〉美國勞動成本數據增添Fed緩升息預期 主要指數開高

投資人評估勞動成本正在放緩的最新數據，增添聯準會（Fed）將放慢升息步伐的希望，不過黯淡的企業財報繼續讓投資人感到不安，美股主要指數周二（31 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.6%。

美國勞工部周二公布數據顯示，衡量勞動力成本最廣泛的指標──就業成本指數（ECI）去年第四季成長 1%，較去年第三季成長 1.2% 有所放緩。Fed 和經濟學家普遍認為，ECI 是衡量勞動力市場較好的指標之一，也是預測核心通膨的指標，因為該指數根據就業組成和就業質量變化進行調整。該份報告出爐之際，Fed 官員將開始為期兩天的貨幣政策會議。

企業財報方面，晶片製造商在盤前交易繼續領跌，車用晶片大廠恩智浦半導體 (NXPI-US) 在公布令人失望的上季業績後股價下跌逾 4%。開拓重工 (CAT-US)、輝瑞、麥當勞表現不及預期，股價紛紛走低。不過，通用汽車 (GM-US) 上季獲利大增，今年財測亮眼，股價漲逾 5%。

企業獲利壓力的跡象讓投資人的情緒複雜化，他們希望 Fed 放緩激進的升息周期，標普 500 指數的每股獲利預期自 2022 年 6 月達到高峰以來已經下滑，而營收預測則持平。隨著通膨放緩侵蝕定價權，利潤率承壓。

外界普遍預估，Fed 將升息 1 碼（25 個基點），本周的決策是影響股市的關鍵。在 Fed 主席鮑爾不斷努力阻止交易員預測今年晚些時候降息後，投資人將關注官員未來會議設定的基調。本月美股反彈表明，到目前為止，市場並未理會鮑爾關於「長期保持高利率」的警告。

其他消息方面，歐盟統計局周二公布的歐元區去年第四季國內生產毛額（GDP）初值顯示，20 個歐元區國家的 GDP 成長 0.1%，高於先前市場預期的 - 0.1%，不過較前值 0.3% 有所下降。儘管遭受能源衝擊，歐元區去年第四季經濟表現優於預期，有望避免經濟衰退。

截至台北時間周二（31 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.98%，至每股 168.29 美元

根據特斯拉周二呈交給美國證券交易委員會的 10-K 文件顯示，去年特斯拉的總營收為 814.62 億美元，年增 51%。其中，中國市場實現營收 181.45 億美元，占總營收 22.27%；美國市場實現營收 405.53 億美元，占比高達 49.78%，仍就是特斯拉最大市場；其他市場營收為 227.64 億美元，占比為 27.75%。

從占比來看，中國市場營收有所下滑，2021 年中國市場營收占比約為 26%，2020 年這一數字則為 21%。從增速來看，中國市場也落後整體。美國市場 2022 年營收年增幅高達 69.09%，其他市場去年營收成長 42.22%，中國市場營收則較 2021 年的 138.44 億美元成長 31.07%。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 0.53%，至每股 43.32 美元

美國製藥公司輝瑞去年第四季營收報 243 億美元，略高於市場預期的 242.3 億美元；上季經調整後每股獲利報 1.14 美元，前年同期為 1.08 美元。輝瑞預估今年營收介在 670 億至 710 億美元之間，低於華爾街分析師預估的 717.5 億美元；預料今年經調整後每股獲利介在 3.25 美元至 3.45 美元區間，也不及分析師預估的 4.31 美元。

麥當勞 (MCD-US) 早盤下跌 1.95%，至每股 265.61 美元

麥當勞周二美股盤前公布上季財報，營收報 59.3 億美元、每股獲利報 2.59 美元，均優於華爾街分析師預期的 56.8 億和 2.45 美元。該公司第四季淨利為 19 億美元，合每股 2.59 美元，高於去年同期的 16.4 億美元和每股 2.18 美元。

淨銷售額下降 1% 至 59.3 億美元，但剔除匯率變化後成長 5%。在全球範圍內，在美國及其最大的歐洲市場強勁需求推動下，本季同店銷售額成長了 12.6%。

今日關鍵經濟數據：

美國去年第四季勞工就業成本季率報 1%，預期 1.1%，前值 1.2%

美國去年第四季勞工就業薪資季率報 1%，前值 1%

美國去年第四季勞工就業福利季率報 0.8%，前值 1%

美國去年 11 月 FHFA 房價指數月率報 - 0.1%，預期 - 0.4%，前值 0%

美國去年 11 月 FHFA 房價指數年率報 8.2%，前值 9.8%

美國 1 月芝加哥 PMI 報 44.3，預期 45，前值 45.1

美國經濟研究聯合會 1 月消費者信心指數報 107.1，預期 109，前值 108.3

華爾街分析：

滙豐環球私人銀行投資總監賽爾斯（Willem Sels）表示，3 月之後利率將穩定在 5% 的前景，正把市場焦點從利率轉移到企業財報成長方面，因此未來幾周企業憂喜參半的業績會繼續導致一些波動，對美股持中性看法。

Hargreaves Lansdown 首席股票分析師朗德葉茲 (Sophie Lund-Yates) 表示，短期而言在 Fed 即將升息的壓力下，美股主要指數正在崩潰。隨著決策結果逼近，股市不可避免的會出現一些小波動，但這些波動應該不是持久的。