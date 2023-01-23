美股衰退與否 影響投資人入市意願

美股在 2023 年強勢開局後突告停頓，凸顯出一個困擾大部分投資人的主要問題：何時重返股市才算安全?

市場越來越相信通膨降溫將使 Fed 很快結束大舉升息的周期，但在此同時，高利率可能會使經濟陷入衰退，並給希望在去年遭遇 2008 年金融危機以來最沉重打擊後出現復甦的美股帶來壓力。

Ned Davis Research 首席美國策略師克里索德 (Ed Clissold) 表示：「標普 500 指數從未在衰退開始前見底，但目前尚不清楚美國經濟是否真的會陷入衰退。」該公司預計美國經濟在 2023 年上半年陷入衰退的可能性為 75%。

他補充指出：「某些指標告訴我們，軟著陸並非不可能。不過，所有這些交叉趨勢的確讓投資人對於投資美股裹足不前。」

由於投資人依賴經濟數據和歷史趨勢來尋找線索，這些交叉趨勢使股市在今年伊始出現波動。標普 500 指數上周下跌 0.7%，結束連續 2 周的上漲。

克里索德表示，不同產業歷史表現可以為進入低迷時期的投資方向提供方向。那些往往在經濟周期後期達到峰值的企業，像是材料生產商和工業，通常在衰退前 6 個月表現強勁。必需性消費品和醫療保健類股也是如此。與此同時，金融、房地產和成長型科技等利率敏感產業的股票在此期間的表現往往會落後大盤。

問題在於，去年對股票的拋售規模之大，使得人們很難進行歷史比較。事實上，去年的最大輸家，像是利率敏感的科技股和通訊服務股，卻是今年以來表現最好的股票，這讓投資人懷疑熊市下跌的最糟糕時期是否已經過去。

未來一周，微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 IBM Corp (IBM-US) 的財報將備受市場關注，這些財報將更廣泛地影響股市走勢。此外，美國商務部周四 (26 日) 將公布美國第 4 季國內生產總值 (GDP) 初值，這同樣將影響股市走勢。

Fundstrat Global Advisors 技術策略主管紐頓 (Mark Newton) 認為，標普 500 指數可能在 10 月中旬觸底。他認為，現在完全拋棄遭受重創的科技股還為時過早，「我對今年美股持樂觀態度，但股市面臨的最大風險是 Fed 可能升息過度。」

他表示，他正在關注標普 500 指數能否守住去年 12 月 3800 點附近的低點，「科技公司本周財報業績可能是個巨大的催化劑。市場的其他領域正在止穩。但如果科技股下跌非常嚴重，那就是一個問題，市場將無法全面反彈。」

媒體調查顯示，美國經濟將在今年第 2 季和第 3 季出現萎縮。雖然這符合對衰退的標準定義，但數據顯示，自 1979 年以來，負責定義衰退的美國國家經濟研究局直到衰退開始平均 234 天後才正式宣布衰退正在發生。

相較之下，股市更有可能成為衰退開始和結束的領先指標。根據研究公司 CFRA 彙編二戰以來的數據，股市通常在衰退開始前 7 個月就預示了衰退的風險，並在衰退結束前 5 個月觸底。

雖然標普 500 指數似乎已經消化了獲利下滑的影響，但利率上升和持續的經濟不確定性，可能會抑制 2023 年股市的漲幅。模型顯示，在基本假設下，2023 年底標普 500 指數將位於 3977 點左右，與上周五 (20 日) 收盤基本持平。但在看多情形下，標普可能會達到 4896 點，較上周五收盤點位上漲約 23%。