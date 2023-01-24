〈美股盤後〉特斯拉飆近8% 費半衝高逾5% 標普重登4000點

美股迎接緊鑼密鼓的財報週，加上投資人預期聯準會即將放緩升息腳步，特斯拉、蘋果帶勁領漲，科技股高歌猛進，美股延續上週漲勢，四大指數週一 (23 日) 收盤齊揚。

道瓊指數漲逾 250 點，連續兩個交易日收紅，標準普爾 500 指數走揚超 1%，重返 4000 點大關，迎去年 12 月 2 日以來收盤新高。

那斯達克指數強升逾 2%，同樣創 7 週以來收盤新高，巴克萊銀行將 AMD 和高通等股票評級調升，費城半導體指數飆高超 5%，創 5 個月以來收盤新高。

自 2023 年初以來，那指和費半表現優於美國其他主指，這與 2022 年的趨勢截然不同，投資人等待本週諸如微軟、英特爾等大型科技股公布最新財報。

政經方面，聯準會進入 1 月 31 日~ 2 月 1 日決策會議前的靜默期，號稱「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 近日指出，聯準會將試圖放緩升息步伐，並討論今年暫停升息的條件。美國財政部長葉倫週一表示，她認為總體而言對通膨正在下降，美國勞動力市場仍然非常緊張。

德國總理蕭茲和法國總統馬克宏週一會面，兩人承諾，德法將在必要時支持烏克蘭，蕭茲也提到，不排除向烏克蘭提供德製的豹式坦克。俄方則威脅，如果西方派出坦克支援烏克蘭，受害的將是烏克蘭人民。

美國的伊朗事務特使 Robert Malley 週一指出，美國將擴大對中國的壓力，要求其停止進口伊朗石油。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.68 億例，死亡數突破 673 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊幾乎全數暖漲，資訊科技板塊 (+2.28%) 領漲，能源股板塊 (-0.20%) 逆勢收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.35%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.81%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.98%；Meta (META-US) 上漲 2.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.28%。

道瓊成分股漲多跌少。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.05%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.2%；高盛 (GS-US) 上漲 2.14%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.14%；P&G (PG-US) 下跌 1.34%。

費半成分股連袂走揚。AMD (AMD-US) 暴漲 9.22%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 7.59%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.11%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.99%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.59%；高通 (QCOM-US) 大漲 6.62%；美光 (MU-US) 大漲 5.75%。

台股 ADR 漲聲響起。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.09%；日月光 ADR (ASX-US) 2.76%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.60%。

企業新聞

特斯拉執行長馬斯克因 2018 年的特斯拉「私有化」推文遭投資人提告，馬斯克出庭時指出，沙烏地阿拉伯主權財富基金曾明確希望特斯拉私有化，而且他在 SpaceX 的股份將提供足夠的資金，他確信特斯拉私有化的資金確實是有保障的，特斯拉 (TSLA-US) 飆高 7.74% 至每股 143.75 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.35% 至每股 141.11 美元。印度商業與工業部部長戈雅表示，蘋果希望印度製造的蘋果產品比重，從目前約 5% 至 7% 提高到最多 25%，反映蘋果持續將生產業務移出中國。摩根大通分析師曾表示，到 2025 年，蘋果可能會在印度生產全球 25% 的 iPhone。

微軟 (MSFT-US) 升 0.98% 至每股 242.58 美元。微軟表示將擴大與人工智慧研究實驗室 OpenAI 的合作夥伴關係，未來向這家公司提供 100 億美元的投資。 OpenAI 近期以 AI 聊天機器人 ChatGPT 備受討論。

印度汽車大廠塔塔汽車 (TTM-US) 收紅 1.05% 至每股 25.14 美元。塔塔汽車確認將自願從紐約證券交易所下市，將於 2023 年 1 月 23 日盤後生效。

知名線上音樂串流平台 Spotify (SPOT-US) 上揚 2.07% 至每股 99.94 美元。加入科技裁員潮，Spotify 宣布裁員 6%，即約 600 名員工，承擔高達近 5000 萬美元的相關費用，為可能的經濟衰退做準備。

亞培藥廠 (ABT-US) 上漲 1.05% 至每股 114.01 美元。美國司法部正調查亞培藥廠位於密西根州的工廠，該廠去年生產的嬰兒配方奶粉疑似遭阪崎腸桿菌 (Cronobacter sakazakii) 汙染，造成多名嬰兒死亡。

華爾街分析

德銀策略師 Henry Allen 稱：「隨著投資人對通膨方面越來越有信心，他們預計聯準會最終暫停升息、甚至可能降息，不過，隨著對通脹過於樂觀的風險在於，若通膨更加持久，美股可能就像去年夏天出現的熊市反彈。」

Glenmede 私人財富投資長 Jason Pride 表示：「投資人應謹慎降低對過早降息的預期，因為聯準會可能需要在全年保持貨幣政策的限制性，以抑制通膨。」