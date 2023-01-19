美股跌入熊市 並不代表經濟一定會衰退

2022 年是標普 500 指數自金融危機以來表現最糟的一年，累計跌幅達 19.44%，年底收盤價較 1 月高點跌逾 20%。特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 乃至蘋果 (AAPL-US) 都遭到無情的打擊。

從過去幾輪熊市訊號來看，標普 500 指數如此大幅度的下跌通常代表經濟衰退不可避免。然而，如果考慮到估值與經濟相關性不大的因素，就是另外一種觀點。從這個角度來看，去年美股的慘淡表現並非是經濟衰退的訊號。

富國銀行證券股票策略主管哈維 (Chris Harvey) 表示：「投資人需要謹慎對待他們根據股市走勢預測的經濟訊號。2022 年股票遭遇的大規模拋售絕大部分是因為資金成本正常化導致的投機泡沫破裂，而不是因為基本面崩潰。」

歷史數據顯示，在 14 次標普 500 指數跌入熊市中，只有 3 次美國經濟沒有在一年內衰退。似乎又反證上述觀點似乎並不可靠。

有種觀點認為，近期美股的暴跌是個例外。由能源和銀行等經濟敏感的企業主導的價值股，在連續 5 年落後於由科技股主導的成長股後，終於大放異采。2022 年價值股表現指數較成長股高出 20 個百分點，為 20 年來最好的相對表現。

雖然這輪熊市引起人們對經濟衰退的恐懼，但值得注意的是，標普 500 指數的下跌幾乎有一半可以歸咎於 5 大科技股。雖然成長型企業是經濟的一部分，但很顯然，這些股票遭受的打擊主要是由利率導致的估值縮水所引起的。

價值型股票的估值縮水程度要小得多，因為它們相對溫和的虧損可以被視為未來活動的更純粹、更樂觀的訊號。價值股上次有如此好的表現的時候還是在 2000 年，當年美國經濟只出現輕微衰退。

類似的觀點還存在其他理由。就連亞馬遜等公司的大規模裁員也受到部分人士的歡迎，認為這可能會讓被裁員的勞動力轉移到目前勞動力短缺的其他領域，從而緩解勞動市場的緊張情況。與此同時，不斷上升的資金成本讓人們對虧損的科技股提出質疑，這可能會導致資金被釋放出來並用於更好的用途。

簡而言之，在疫情期間藉由滿足居家需求而獲得巨大利多的科技企業，現在面臨著經濟恢復正常和 Fed 貨幣政策正常化的「反撲」。然而，它們的損失很可能是其他公司的收穫。