財報季揭露衰退隱憂 美股短期陰霾密布

美股近幾日搖搖欲墜，衡量市場波動的指標仍與過去一年一樣低迷；自 2021 年以來，市場波動率一直低於 25。這讓部分分析師感到擔憂，認為這輪財報季展現經濟衰退隱憂，風險正在醞釀。

DataTrek Research 策略師柯拉斯 (Nick Colas) 認為，「恐慌指數」(VIX 指數) 目前低迷的水平證明，未來對市場平靜的假設很難與企業在經濟放緩和獲利下滑所面臨的問題相吻合。

令人擔憂的是，投資人可能會被第 4 季財報季嚇到，因為這輪財報季可能標誌著企業獲利開始衰退。柯拉斯表示，隨著 Fed 緊縮政策的全面實施，企業獲利衰退的痛苦可能持續至未來幾季。

他表示，「恐慌指數在第 4 季財報季初期似乎太低了」，「要證明當前的估值和 VIX 指數水平是合理的，不能出現半點差錯，只要 1 月下半月有一點意外，都會擾亂市場。」

VIX 指數在過去兩個月中異常低迷，越來越多投資人看好通膨正在降溫，足以讓 Fed 進一步放緩升息步伐。

VIX 上次長期處於低點是在 2021 年，當時有關 Fed 縮減紓困措施的猜測，控制了標普 500 指數長達 7 個月的漲勢。而目前美股剛走出 2008 年以來最糟的一年，在 2022 年 Fed 升息 7 次後，投資人的注意力似乎正在轉移。

美銀策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 表示，股市對通膨數據和 Fed 會議的反應正在減弱，受上市公司業績的影響卻越來越大。

柯拉斯認為，關鍵在於股市走勢的下一個主要催化劑，即美國經濟步向衰退之際，2023 年企業業績是否仍可預測。他表示，經濟拐點的前景意味著企業獲利前景將變得更為黯淡，需求下降的幅度變得無法預期，而冗員太多的企業往往在應對衰退時措手不及。

包括微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 在內的科技公司開始裁員，兩家公司本周裁員 2.8 萬名員工，以抵消銷售放緩和可能將出現的經濟衰退造成的消極影響。

嘉信理財首席投資策略師桑德斯 (Liz Ann Sonders) 表示：「目前財報可能是美股最重要的影響因素。」她指出：「預計 2022 年第 4 季以及至少到 2023 年上半年，美股仍將下跌。」