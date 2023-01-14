Fed發布2017年會議記錄 鮑爾點出兩大風險

在時隔五年後，聯準會 (Fed) 週五 (13 日) 發布 2017 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議記錄，時任聯準會理事的鮑爾經歷聯準會 2017 年重大政策轉變，他表示，有必要平衡「經濟過熱」和「通膨持續過低」的風險。

聯準會自 2015 年 12 月啟動新的升息循環，一直到 2017 年 10 月，聯準會開始縮減資產負債表 (縮表)，並且加快升息步伐，而聯準會最新公布的 2017 年會議記錄，提供投資人一窺聯準會當年做出緊縮決策的看法和觀點。

該會議記錄顯示，在通膨低迷、就業市場接近充分就業的背景下，時任聯準會理事的鮑爾經歷聯準會 2017 年重大政策轉變，包括聯準會開始縮表並加快升息步伐。

鮑爾當時敦促聯準會採取『循序漸進』的升息方式，以便美國央行能夠更充分地評估勞動力市場和通膨，預告聯準會將在鮑爾領導下，持續對經濟採取謹慎態度，直到新冠疫情大爆發後，聯準會才全面轉向寬鬆政策。

鮑爾在 2017 年 12 月 13 日表示：「我認為有必要平衡經濟過熱和通膨持續過低的風險，我仍認為『循序漸進』取消寬鬆政策的做法能適當平衡這兩大風險。」這是當年聯準會最後一次會議後，也是鮑爾被前總統川普任命取代葉倫擔任聯準會主席的 41 天之後。

鮑爾 2018 年 2 月走馬上任，取代葉倫成為聯準會主席 (圖片：AFP)

鮑爾提到：「循序漸進使我們能夠更好地評估勞動力市場緊張程度，以及通膨的潛在趨勢。」

會議紀錄還顯示，聯準會決策者就何時開始減持 4.5 兆美元的美債和不動產貸款抵押證券 (MBS) 展開爭辯，這些債券大多是在金融危機爆發後購買的。

儘管 2017 年的通膨難以突破聯準會 2% 的目標，但經濟增長強勁、就業增長強勁、失業率降至逾 16 年低點，促使聯準會在當年內進行 3 次升息。

不過，因為通膨低於央行目標近 5 年，促使明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 連三次都反對升息，當時芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 也在 12 月表達反對意見。

會議記錄顯示，2017 年 6 月份，聯準會官員擔心當年晚些時候市場和經濟可能會因債務上限危機陷入動盪，決定將開始縮表。

當時聯準會總資產約 4.5 兆美元，2017 年 9 月宣布縮表，從每月 100 億美元到之後曾達每月 500 億美元。

聯準會官員們意識到，當時聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後的記者會是每季舉行一次，和目前每次會議後舉行記者會不同，因此，對於一些官員來說，7 月份宣布啟動縮表的吸引力不如 9 月份會議。

時任聯準會理事理事布蘭納德 (Lael Brainard) 表示：「將升息時間推遲到 7 月沒有任何好處，這是一件大事，9 月份啟動縮表的話，主席葉倫在可以在會後記者會向大眾詳細說明。」聯準會最終選擇在 9 月份宣布縮表。

自 2018 年初以來，聯準會一直由鮑爾領導，他在 2023 年面臨著類似政策任務，但通膨問題不再是低通膨，而是高通膨，鮑爾和聯準會官員已表示，今年將放緩升息步伐，以降低政策錯誤的風險。

聯準會多位官員近期似乎都同意下回升息幅度放緩至 1 碼，但強調宣布戰勝通膨仍為時過早。