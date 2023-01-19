AI聊天機器人ChatGPT可望成就Nvidia 但挫傷另外兩檔股票

華爾街分析師認為，人工智慧聊天機器人 ChatGPT 為 Nvidia (NVDA-US) 的投資者帶來紮實機會，但對 Chegg (CHGG-US) 和谷歌來說卻是壞消息。

OpenAI 公司 2022 年推出 ChatGPT，暴風般襲擊人工智慧產業，2019 年就投資 OpenAI 公司的微軟 (MSFT-US) 周一表示，將透過其雲端託管工具 Azure OpenAI Service，讓更多顧客可接觸使用該機器人。

據多家媒體報導，微軟計劃將該工具整合到其 Bing 搜索引擎中，對 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌構成潛在挑戰。

華爾街分析師表示，ChatGPT 也對教育技術公司 Chegg (CHGG-US) 構成威脅。然而，花旗集團認為，Nvidia 可能因該機器人大熱門而受益，因其圖形處理器 (GPU) 用於訓練和運作 ChatGPT。

花旗分析師 Atif Malik 周二 (17 日) 寫道，ChatGPT 服務開始運作的頭 12 個月，可望為 Nvidia 產生 30 億至 110 億美元的銷售商機。他重申對 Nvidia 股票的「買進」評級，目標價 210 美元。

Nvidia 周三下跌 1.84%，收每股 173.77 美元，而 S&P 500 指數同日收低 1.56%。Nvidia 拒絕對花旗的預期報告置評，因處在下個月發布財報前的緘默期。

BMO 資本市場分析師 Jeffrey Silber 周三寫道，雖然現在論斷 ChatGPT 對 Chegg 的影響程度還太早，但該公司第四季美國網路流量一直在減少，其財務長 Andrew Brown 表示：「雖然 ChatGPT 技術特別好，但老實說，現在還不到處理更複雜數學問題的強大程度，而這正是我們要做的核心。」

Chegg 發言人表示，公司不認為 ChatGPT 會對公司業務產生重大影響，「那不是專為教學工具設計的。」

根據 FactSet ，Chegg 預定 2 月 6 日發布第四季財報，其周三股價重挫 16.61%，收每股 20.38 美元。Silber 給予該股「符合市場表現」的評級，相當於「中立」，目標價 30 美元。

Truist 分析師 Youssef Squali 周三報告指出，ChatGPT 對谷歌的潛在衝擊最明顯。「以 ChatGPT 目前形式，短期內不太可能對谷歌搜尋業務構成重大威脅，因其設計並非旨在解決商業性質的查詢。但 ChatGPT 的功能可能與微軟的 Bing 結合，應可幫助微軟奪回一些市占。」

Alphabet 沒有回應置評請求。

Alphabet 周三下跌 0.19%，收每股 91.12 美元；微軟同日收低 1.89% 至每股 235.81 美元。Squali 給予 Alphabet 股票「買進」評級，目標價 130 美元，較現行股價隱含漲幅 42%。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾大讚 ChatGPT 「好到嚇死人」，可想而知，長期下來對股價的影響力可能相當巨大。