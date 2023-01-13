Fed官員支持下回升1碼 但戰勝通膨仍為時過早

美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 顯示美國通膨持續降溫，聯準會多位官員似乎都同意下回升息幅度放緩至 1 碼，但強調宣布戰勝通膨仍為時過早。

美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，符合市場預期，而核心 CPI 年增 5.7%，低於 11 月的 6%，符合市場預期，創 2021 年 12 月以來新低，強化市場對聯準會進一步放慢升息步調的預期。

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表態支持下回以 1 碼的幅度升息。

儘管美國 CPI 數據從去年 6 月份超過 9% 觸頂後放緩至 6.5%，但對於聯準會和美國人來說，該數據仍然過高。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 表示：「過去數月的通膨數據固然是朝正確方向邁進，仍應謹慎看待，儘管平均值有下降，但中位數仍處於高位。」

巴爾金稱：「我們還有工作要做，通膨太高，我們需要堅持下去，直到它可持續地回到我們 2% 的目標... 我們必須小心不要過早宣布戰勝通膨。」

巴爾金傾向放慢升息腳步，而終點利率比預期更高，考慮支持一個更慢、更長，且可能更高的升息路徑。

此外，鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四也指出，12 月 CPI 報告鼓舞人心，但仍遠高於 2% 的目標。

布拉德提到，聯準會去年提早升息的政策取得成功，應該持續下去，他傾向於盡快升息至 5.0% 以上，並保持高利率環境一段時間，才能有效抑制通膨。

交易員押注聯準會可能在 2 月和 3 月再各升息一碼 (圖片：翻攝 marketwatch)

聯準會預期今年將持續升息，最早要等到 2024 年才會降息。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員押注聯準會可能在 2 月和 3 月再各升息一碼，接著暫停升息。