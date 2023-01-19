Fed褐皮書：美國物價成長估進一步放緩 經濟活動平淡

美國聯準會 (Fed) 周三 (18 日) 發布褐皮書，內容顯示未來一年美國物價成長預料進一步放緩，而且隨著升息行動對成長構成壓力，未來幾個月的經濟活動預估也會比較平淡。

根據 Fed 褐皮書：「多數地區銷售價格均以溫和速度上漲，儘管許多人表示上漲速度已較近期報告趨緩。整體來說，各地區聯絡人預估，未來一年的物價增長將進一步放緩。」

Fed 褐皮書是基於截至 1 月 9 日從聯準會轄下 12 個地區聯準銀行所蒐集到的資料，並由克里夫蘭聯準銀行編制，會在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決策會議兩周前發布。

美國勞工部數據顯示，截至去年 12 月的一年內，消費者物價指數 (CPI) 上漲 6.5%，是一年多來最低水平，隨著通膨增長趨緩，Fed 官員們正在考慮進一步放緩升息步伐。

Fed 上月將聯邦基金利率目標區間調高 2 碼至 4.25%-4.5%，此前已連續四度升息 3 碼。根據上月發布的利率點陣圖，官員們預測今年利率將升到 5% 以上，且 2024 年以前都會維持在該水平。

就業方面，褐皮書顯示多數地區就業繼續適度成長，薪資壓力仍處在高檔。

褐皮書指出：「即使對商品和服務需求放緩，許多企業對於裁員仍猶豫不決，且計劃在必要時透過自然減員來削減勞動力。儘管有近半數聯準銀行認為薪資壓力有所緩解，但因勞動力市場持續緊俏，各地區薪資壓力仍高，」

近期公布數據顯示美國第 4 季經濟表現好壞參半，雖然 12 月非農就業增幅優於預期，且失業率進一步下滑，但周三公布的 12 月零售銷售降幅創一年來最大，顯示消費者支出正在失去彈性。

整體來說，各區域普遍預估未來幾個月的經濟活動成長幅度不大，且自上月發布報告以來，整體活動相對來說沒什麼變化，但紐約地區經濟活動有所下滑，又以製造業特別明顯。