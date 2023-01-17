盤中速報 - 瀧澤科(6609)急拉2.5%報41.0元，成交3,058張

瀧澤科(6609-TW)近5分K漲速2.5%，17日13:18報41.0元，成交3,058張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瀧澤科(6609-TW)近5日股價上漲9.55%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.4%。櫃買指數下跌0.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+765 張
- 外資買賣超：+290 張
- 投信買賣超：+168 張
- 自營商買賣超：+307 張
- 融資增減：+224 張
- 融券增減：+43 張
最新相關新聞
瀧澤科(6609-TW)近5分K漲速2.5%，17日13:18報41.0元，成交3,058張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瀧澤科(6609-TW)近5日股價上漲9.55%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.4%。櫃買指數下跌0.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.14%
$11,714
原投組報酬率
+7.77%
$10,777
投組標的成分
40%
8478
20%
8996
20%
2482
10%
6643
10%