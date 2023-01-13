盤中速報 - 瀧澤科(6609)急拉2.03%報40.15元，成交1,079張

瀧澤科(6609-TW)近5分K漲速2.03%，13日09:28報40.15元，成交1,079張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

瀧澤科(6609-TW)近5日股價上漲9.93%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲0.16%。櫃買指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+944 張
  • 外資買賣超：+507 張
  • 投信買賣超：+156 張
  • 自營商買賣超：+281 張
  • 融資增減：+137 張
  • 融券增減：+38 張

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