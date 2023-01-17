盤中速報 - 瀧澤科(6609)股價大漲至40.5元，漲幅達7%

瀧澤科(6609-TW)17日13:13股價上漲2.65元，報40.5元，漲幅7%，成交2,719張。

瀧澤科(6609-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CNC工具機之製造及銷售。PCB鑽孔機之製造及銷售。

近5日股價上漲9.55%，櫃買指數下跌0.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+765 張
  • 外資買賣超：+290 張
  • 投信買賣超：+168 張
  • 自營商買賣超：+307 張
  • 融資增減：+224 張
  • 融券增減：+43 張

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