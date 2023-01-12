盤中速報 - 瀧澤科(6609)股價大漲至41.2元，漲幅達7.01%

瀧澤科(6609-TW)12日09:00股價上漲2.7元，報41.2元，漲幅7.01%，成交304張。
瀧澤科(6609-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CNC工具機之製造及銷售。PCB鑽孔機之製造及銷售。
近5日股價上漲8.45%，櫃買指數上漲2.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,305 張
- 外資買賣超：+923 張
- 投信買賣超：+110 張
- 自營商買賣超：+272 張
- 融資增減：+6 張
- 融券增減：+36 張
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