盤中速報 - 六角(2732)急拉2.11%報145.5元，成交1,515張

六角(2732-TW)近5分K漲速2.11%，17日10:24報145.5元，成交1,515張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
六角(2732-TW)近5日股價上漲10.76%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲0.85%。櫃買指數下跌0.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+280 張
- 外資買賣超：+231 張
- 投信買賣超：+153 張
- 自營商買賣超：-104 張
- 融資增減：+535 張
- 融券增減：+61 張
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投組標的成分
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