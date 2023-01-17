盤中速報 - 六角(2732)急拉2.11%報145.5元，成交1,515張

六角(2732-TW)近5分K漲速2.11%，17日10:24報145.5元，成交1,515張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

六角(2732-TW)近5日股價上漲10.76%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲0.85%。櫃買指數下跌0.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+280 張
  • 外資買賣超：+231 張
  • 投信買賣超：+153 張
  • 自營商買賣超：-104 張
  • 融資增減：+535 張
  • 融券增減：+61 張

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