盤中速報 - 瀧澤科(6609)急拉2.01%報38.55元，成交558張

瀧澤科(6609-TW)近5分K漲速2.01%，11日09:02報38.55元，成交558張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

瀧澤科(6609-TW)近5日股價上漲6.74%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲0.29%。櫃買指數上漲3.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+508 張
  • 外資買賣超：+432 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+76 張
  • 融資增減：+98 張
  • 融券增減：+14 張

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