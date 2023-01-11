盤中速報 - 瀧澤科(6609)急拉2.01%報38.55元，成交558張

瀧澤科(6609-TW)近5分K漲速2.01%，11日09:02報38.55元，成交558張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瀧澤科(6609-TW)近5日股價上漲6.74%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲0.29%。櫃買指數上漲3.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+508 張
- 外資買賣超：+432 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+76 張
- 融資增減：+98 張
- 融券增減：+14 張
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投組標的成分
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3708
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