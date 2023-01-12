盤中速報 - 瀧澤科(6609)急拉2.35%報41.4元，成交1,329張

瀧澤科(6609-TW)近5分K漲速2.35%，12日09:03報41.4元，成交1,329張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

瀧澤科(6609-TW)近5日股價上漲8.45%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲0.12%。櫃買指數上漲2.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,305 張
  • 外資買賣超：+923 張
  • 投信買賣超：+110 張
  • 自營商買賣超：+272 張
  • 融資增減：+6 張
  • 融券增減：+36 張

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