〈兔年產業景氣前瞻〉消費性電子需求能見度低 伺服器仍是關鍵突圍動能

全球消費性電子受各國通膨打擊、需求急凍，其中，筆電出貨更可能連兩年陷入衰退窘境，組裝代工大廠對今年筆電出貨就普遍保守，並認為衰退機率較大，反觀伺服器市場需求，雖然短期也遇亂流，不過中長線仍正向，加上英特爾 (INTC-US) 新平台推出下，今年相關動能雙位數成長依舊可期。

觀察台灣五大電子代工廠去年筆電出貨，除英業達 (2356-TW) 年減約 7% 外，其餘廠商皆呈現雙位數下滑，其中，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 出貨分別大減 23.37%、31.53%，主要反映 Chromebook 需求較前一年度大幅滑落。

市調機構顧能 (Gartner) 日前也統計去年個人電腦 (PC) 出貨表現，全年大減 16.2%，跌破 3 億台大關，下滑至 2.862 億台，並認為今年衰退機率仍大，要到 2024 年才可望逐步恢復成長。

雖然整體消費性電子需求能見度持續在低檔徘徊，不過伺服器動能仍相對穩健，可謂產業浮木，尤其是英特爾 (INTC-US) 日前正式宣布推出代號為 Sapphire Rapids 的第四代 Intel Xeon 可擴充處理器，瞄準資料中心市場，業者認為，在新平台刺激下，加上液冷技術近年逐漸成為顯學後，可望為伺服器需求再添動能。

不過近期伺服器市場也傳亂流，由於 Meta(META-US) 等大型雲端資料中心多次下修今年訂單需求，市場擔憂相關供應鏈營運也將連帶受到拖累，對此，廣達旗下雲達總經理楊麒令坦言，短期影響不可能說沒有，但中長線來看成長趨勢依舊不變，以雲達為例，今年營運仍可望維持雙位數成長。

廣達認為，今年仍是蠻有挑戰的一年，由於整體市況低迷，預期今年筆電出貨將再較去年下滑，但出貨量仍將高於疫情前水準，反映人類工作、學習型態轉變，至於伺服器、車電等非筆電應用則可望保持成長。

緯創 (3231-TW) 集團旗下緯穎 (6669-TW) 也強調，資料中心產業長期仍成長，不過考量近期通膨、升息、地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，坦言可能會影響短期成長力道，將謹慎密切觀察，並適時做出動態調整因應。

英業達在伺服器產品業務上目前仍是企業端 (Enterprise) 最大供應商，不過近年在 CSP(大型雲服務商) 業務拓展上也有所斬獲，展望未來，英業達預期，今年伺服器仍可望維持雙位數成長，其中資料中心成長將大於企業端客戶。

此外，近年包含技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW) 等業者也積極爭取 CSP(大型雲端服務商) 訂單，今年相關布局也可望逐步發酵，其中，技嘉預期，由於去年受封控、缺料影響，無法達到原訂 50% 的成長目標，但相關需求、出貨都會遞延至今年，今年仍可達雙位數成長；華擎也認為，今年在新案子量產助攻下，伺服器事業成長將可望高居各產品線之冠，營收占比也將上看 3 成。

在英特爾新平台應用上，英特爾日前揭露，在台灣已採用第四代 Intel Xeon 可擴充處理器的客戶與合作廠商包含凌華 (6166-TW)、研華 (2395-TW)、營邦 (3693-TW)、宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯科技、華擎旗下永擎、華碩 (2357-TW)、仁寶、技嘉及技鋼、英業達、立端 (6245-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達旗下雲達、緯創及緯穎等。