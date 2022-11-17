技嘉看明年主板、顯卡成長1成內 伺服器雙位數成長

技嘉 (2376-TW) 今 (17) 日召開法說會，展望未來，技嘉表示，主機板、顯示卡在積極管控庫存下將走出谷底，第四季伺服器也將有出貨遞延效益，明年在新平台助攻下，全年主機板、顯示卡仍將有 1 成內的成長空間，伺服器則維持雙位數成長。

技嘉總經理李宜泰表示，今年總體經濟詭譎多變，但前三季仍繳出不錯成績單，雖然升息、通膨持續影響消費市場，但在庫存調控、新品帶動下，本季營運將優於第三季，明年主板、顯卡、伺服器等主要產品線都將保持成長，筆電則相對審慎保守。

技嘉今年中以來持續降低庫存，目前各主要產品線庫存水位均已達正常，技嘉說，舊顯卡庫存去化已告一段落、再跌價機率不高，加上新品市場銷售優於預期，對未來兩季展望樂觀，估 ASP、毛利率均可望提升，也會積極擴大在北美市場的市占優勢。

主板方面，技嘉指出，市場需求逐步回升，明年同樣有換機潮可期，預期出貨將回到正常淡旺季需求，技嘉續以成長為目標，且看單價成長將大於出貨幅度，電競筆電則預計明年 1 月完成庫存去化，CES 展再推出搭載新一代處理器新品。

伺服器業務上，李宜泰說，今年受封控、缺料影響，無法達到原訂 50% 的成長目標，但相關需求、出貨都會遞延至明年，明年雙位數成長是可預期的，且來自歐美、東南亞的新客戶也彌補俄羅斯市場下滑，加上客戶對新平台導入意願高，展望依舊樂觀，並估 Arm 架構伺服器明年比重將從今年約 4% 提升至 7-8%。

回顧第三季，技嘉在市場需求回升下，單季純益達 11.69 億元，季增 19.1%、年減 67.44%，每股純益 1.84 元，累計前三季純益達 52.17 億元、年減 45.9%，每股賺 8.22 元，產品組合上，主板 23%、顯卡 45%、伺服器 18%、其他則有 14%，出貨地區別，歐洲、美洲、中國各占 28%、30%、18%。