〈英業達法說〉三大產品線明年均成長 電競專案助筆電量價看增

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望未來，總經理巫永財說，第四季受整體大環境影響，消費性產品出貨將下滑，伺服器則可望持平，明年看好筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線都將成長，其中，筆電在新增電競專案挹注下，出貨、平均單價都可望提升。

英業達認為，第四季筆電出貨將季減近 1 成，伺服器、智慧裝置出貨則可望持平第三季，營收受出貨下滑，估將滑落至今年第二季約 1350 億元水準。

英業達第三季毛利率達 5.15%，攀上近五年單季新高，英業達解釋，主因是產品組合貢獻，且第三季筆電產品占比首度低於 5 成，至於第四季能否維持 5% ，仍具挑戰性。

展望明年，巫永財表示，整體個人電腦 (PC) 市場估將至少下滑 1 成，英業達難避市場衝擊，但在新增電競專案加持下，明年出貨仍可望較今年成長，且平均單價 (ASP) 成長幅度將高於出貨成長，目前英業達商用、消費筆電比重約 7 比 3。

伺服器方面，伺服器事業群總經理蔡技安說，明年英業達伺服器可望與市場成長相當，達雙位數成長，企業端 (Enterprise) 需求則較 CSP(大型雲服務商) 放緩，目前兩者營收比重約 6:4，出貨量則相反。

英華達總經理何代水也說明智慧裝置展望，坦言今年營運受封控影響，不過明年在全球製造到位，可望陸續取得新客戶、新計畫，越南廠也預計明年首季完工、第二季加入量產，整體出貨、營收、獲利貢獻都將提升。

英業達全球產能布局持續進行，巫永財說，以伺服器產品為例，目前前端板子主要在中國、台灣生產，隨著年底墨西哥廠 5 條線逐步完工上線後，將把部分移轉過去，而因應全球產能擴充持續進行，估明年資本支出也將維持與今年 80 億元相當的水準。