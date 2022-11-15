〈華擎法說〉加速庫存去化 明年看好伺服器、IPC維持高成長

全球各大品牌加速去化庫存，華擎 (3515-TW) 第三季庫存金額卻與上季變動不大，華擎今 (15) 日解釋，主因受美元升值、新品備貨所致，預期第四季庫存金額將有一定幅度下滑，並將加速去化庫存，營運面則持續看好伺服器、IPC(工業電腦) 成長動能，明年將持續高成長。

華擎第三季底庫存金額約 93.06 億元，較上季 94.9 億元，僅下降 1.84 億元，降幅約 1.93%，華擎坦言，第三季顯卡庫存去化速度不如預期，加上美元升值換算新台幣影響近 5-6 億元，導致庫存金額沒有太大變化；華擎第三季也提列存貨備底損失約 1.7 億元，預期本季會再提列部分庫存跌價損失。

華擎總經理許隆倫說，預期第四季、明年第一季營運仍將面臨庫存去化挑戰，不過谷底已落在今年第二、三季，且產業非理性殺價狀況不易再出現，將儘力加速去化庫存，把庫存降至一定水準。

華擎今年主機板、顯卡產品線面臨較大壓力，但反觀伺服器、IPC、迷你電腦等產品線營運相對持穩，許隆倫說，IPC 今年可望雙位數成長，樂觀明年維持成長趨勢，但受大環境影響，近期成長速度開始放緩，迷你電腦今年受惠政府標案，明年成長也將收斂。

伺服器應用上，許隆倫說，今年上半年受缺料、封城影響，不過狀況已緩解，下半年逐季成長方向不變，明年在新案子量產助攻下，成長可望高居各產品線之冠，營收占比也可望從目前約 2 成，上看 3 成。

此外，華擎明年也可望打入美系 CSP(大型雲端服務商) 供應鏈，對此華擎不評論單一客戶，但強調這將是營運大突破，目前伺服器客戶包含串流影音平台、歐洲資料中心與中國搜尋引擎廠商等。