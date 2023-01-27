〈兔年產業景氣前瞻〉半導體景氣先冷後溫熱 晶圓代工廠看好下半年回溫

在揮別去年榮景後，晶圓代工廠上半年持續面臨庫存去化，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 與力積電 (6770-TW) 同聲看好，下半年需求可望回溫，但今年晶圓代工業營收仍將衰退；而台積電 (2330-TW) 身為龍頭廠，可望繳出優於產業平均水準的成績，全年營收估微幅成長。

台積電總裁魏哲家指出，最近已看到客戶庫存劇烈修正，隨著庫存持續去化，有信心下半年營運會回溫，不確定產業是不是 V 型反轉、但確定不是 U 型。

魏哲家表示，台積電上半年美元營收將較去年同期下滑 4-9%，不過，已看到需求趨穩的前兆，將持續觀察其他訊號，但看好隨著客戶庫存去化告段落，下半年美元營收將較去年同期成長。

台積電預估，今年半導體 (除記憶體外) 產業營收將下滑 4%，晶圓代工也會衰退 3%，但台積電將持續拓展產品組合及擴大潛在市場，今年全年美元營收將微幅成長。

聯電共同總經理王石指出，上半年包括手機、PC 及消費性電子需求持續疲弱，客戶持續去化庫存，預估情況將逐步改善，庫存朝健康水準邁進，審慎樂觀看待下半年需求可望逐步回溫，全年產品平均價格預估將持穩。

受全球經濟情勢、產業面臨庫存調整，加上消費性需求低迷等因素影響，王石預估，今年全球半導體產業營收將下滑 1-3%，晶圓代工產業營收估衰退 4-6%。

力積電總經理謝再居表示，部分驅動 IC 與記憶體晶片客戶標案短單需求浮現，雖然價格要求較具挑戰，但已顯示需求開始出現回溫跡象。

對於今年營運是否優於整體晶圓代工產業，謝再居則坦言，公司產品與台積電不同，是二線晶圓代工廠，衰退程度受 PC 與消費市場影響較大，營運上下幅度程度也會更甚台積電，預期衰退 3% 不會是底線。

世界先進董座方略則預期，今年景氣將「先冷後溫熱」，上半年景氣相對低迷，業績估較去年同期衰退，展望也保守看待，預期第二季客戶庫存水位就可望接近正常水準。

方略指出，市場普遍認為下半年需求可望回溫，但回溫力道要觀察全球 GDP、能源價格、通膨及中國經濟復甦等情況。

