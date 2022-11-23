台伺服器廠加速全球布局 明年非中國主板產能上看5成

研調機構 DIGITIMES 研究中心今 (23) 日表示，在美中科技戰驅使下，台伺服器廠包含廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、鴻海 (2317-TW)、神達 (3706-TW) 等針對客戶需求，逐步擴大在墨西哥、東南亞等地區製造，預期明年主要台廠在中國以外地區伺服器主機板產能將上看 5 成。

DIGITIMES 研究中心分析師龔明德觀察，美中科技戰愈趨嚴峻，促使台灣伺服器業者加速分散生產布局，以因應美中政策變化、北美雲端資料中心業者需求，同時服務歐洲或其他中國以外地區客戶。

龔明德分析，台廠中以廣達布局最為積極，估今年其在台生產伺服器主機板占比已達逾 6 成，並逐步擴大泰國產能，提供給北美大型雲端客戶，英業達、緯創集團、鴻海今年則有約 5-7 成伺服器主機板產能尚在中國，明年在美系客戶需求驅動下，也將進一步擴展墨西哥、東南亞產能。

至於神達，龔明德說，因其主力客戶為中系伺服器品牌浪潮，估今年在中國生產伺服器主機板仍將占 7-8 成，2023 年後將視美系客戶需求，至美國或台灣擴大生產。

DIGITIMES 研究中心預期，台灣伺服器業者因應美國貿易禁令、中國政策風險、美系客戶需求等，除既有中、台產能外，正加速擴大中國以外的產能布局，以因應客戶全球擴建資料中心需求，後續也將牽動現階段仍以兩岸生產為主的上游供應商加快全球生產布局。